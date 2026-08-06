Melani Olivares estalla en redes tras las críticas por su físico: «¿Qué hay de malo en las arrugas?»

Melani Olivares ha dicho basta. La actriz ha utilizado sus redes sociales para responder, sin filtros y con el sentido del humor que la caracteriza, a los comentarios despectivos que lleva meses recibiendo sobre su aspecto físico. La intérprete, de 53 años, ha compartido un vídeo en el que se muestra visiblemente indignada por los mensajes que cuestionan su imagen y en el que reivindica el envejecimiento como una parte natural de la vida.

Melani Olivares dice basta

«Me levanto muy simpática siempre, como me dice mi amiga Esther, pero me voy encontrando gente y me pone bastante de mal humor», comienza diciendo en un vídeo publicado en Instagram. A continuación, explica que desde hace un par de meses recibe mensajes «agresivos» y «espantosos» sobre su físico, aunque deja claro que esas críticas hablan más de quienes las escriben que de ella. «Nunca contesto a esas cosas, pero ya me está tocando un poquito lo que va siendo la parte genital», afirma con su habitual espontaneidad.

Olivares centra buena parte de su reflexión en la obsesión que existe por la juventud y la apariencia. La actriz no entiende que haya personas que utilicen las redes sociales para señalar el envejecimiento ajeno y lanza una pregunta directa a quienes la critican: «¿No os dais cuenta realmente de que os vais a hacer mayores también?».

Lejos de esconder el paso del tiempo, la intérprete reivindica las huellas que deja la edad. «¿Qué hay de malo en que te salgan arrugas? Eso es vida», asegura. Y continúa con otro mensaje que ha sido muy aplaudido por sus seguidores: «Que se te caigan las tetas forma parte del proceso de la vida». Para Melani, el problema no está en cumplir años, sino en perder el tiempo juzgando la vida de los demás desde detrás de una pantalla.

Durante su intervención también responde a quienes especulan sobre su carrera profesional. «Curro como una loca últimamente», afirma, desmintiendo así algunos comentarios que aseguraban que llevaba tiempo sin trabajar delante de las cámaras. Unas afirmaciones con las que deja claro que no necesita justificar ni su aspecto ni su trayectoria.

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Tras publicar el vídeo, la actriz acompañó la grabación con un texto en el que volvía a dirigirse tanto a sus detractores como a quienes le muestran cariño. «Hola, soy Melani, tengo 53 años y os quiero contar a algunos que tienen mucho odio en su interior unas cositas que igual deberíais saber. A todos los demás os abrazo fuerte», escribió.

Horas después, y viendo la enorme repercusión de sus palabras, Melani Olivares rebajó el tono con una nueva reflexión cargada de ironía. Explicó que, aunque los comentarios negativos le «resbalan», había sufrido «un brote de cortisol» y bromeó con que estaba «menopáusica perdida», motivo por el que había reaccionado con tanta intensidad. Además, confesó que, al leer posteriormente los cientos de mensajes de apoyo recibidos, terminó riéndose de la situación. «Gracias por todos los piropos, sois más majos que las pesetas», escribió, demostrando que, más allá del enfado inicial, prefiere quedarse con el respaldo de quienes reivindican, como ella, que cumplir años nunca debería convertirse en motivo de crítica.