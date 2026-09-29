Ruth Lorenzo dice adiós a ‘MasterChef Celebrity Legends’ después de negarse a participar en el ‘strip poker’

La noche empezó entre lobos, cartas y partidas de póker y terminó con Ruth Lorenzo haciendo las maletas. MasterChef Celebrity Legends ha vivido una de sus entregas más peculiares desde que comenzó la competición, con una prueba que llevó a los concursantes a jugarse algo más que la inmunidad: parte de su vestuario. Y mientras algunos aceptaron las reglas del juego, Ruth Lorenzo decidió que hasta ahí llegaba la partida.

La cantante se convirtió en una de las protagonistas de una noche en la que el programa mezcló el juego de rol Lobos, una particular partida de póker y una prueba de eliminación dedicada a la repostería. Una combinación difícil de imaginar en cualquier cocina, pero que dejó algunas de las escenas más comentadas de la entrega.

El motivo: para conseguir ingredientes y utensilios adicionales, varios concursantes tuvieron que enfrentarse a un strip poker. Paz Vega, Marina Rivers, Mala Rodríguez, Santiago Segura, David Bustamante y Ruth Lorenzo participaron en la dinámica, aunque no todos la vivieron de la misma manera.

Algunos fueron perdiendo prendas por el camino hasta quedarse prácticamente en ropa interior y otros acabaron con el delantal como única defensa. Ruth, en cambio, decidió no entrar en el juego. La cantante dejó claro que no se sentía cómoda con la situación y prefirió renunciar a las ventajas que podía conseguir antes que participar. Una decisión que, sin embargo, no la libró del delantal negro.

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De las cartas a los postres

La noche todavía guardaba una prueba bastante más complicada. Los concursantes en riesgo de eliminación tuvieron que enfrentarse a la repostería realista, uno de esos retos en los que un postre puede parecer una cosa completamente distinta de lo que realmente es.

Para ponerlos a prueba, el programa contó con la actriz Victoria Abril y con el pastelero Edwin Garpa, propietario de Maison Brûlée. Los aspirantes tuvieron que observar varias de sus creaciones y reproducirlas intentando mantener tanto la apariencia como la técnica y el sabor.

Marina Rivers y Paz Vega consiguieron las mejores valoraciones de la noche. Mala Rodríguez también sorprendió con el aspecto de su creación, aunque el jurado encontró un problema importante: el postre era mucho más bonito que sabroso.

David Bustamante, Santiago Segura y Ruth Lorenzo tuvieron más dificultades para convencer a los jueces. Finalmente, fue la cantante quien tuvo que abandonar las cocinas, convirtiéndose en la cuarta expulsada de MasterChef Celebrity Legends, después de Pocholo, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Juanjo Ballesta.

Así, una noche que había empezado con lobos y una partida de póker terminó con Ruth Lorenzo fuera de la competición. La cantante no quiso jugarse la ropa para conseguir ingredientes y, unas horas después, tampoco consiguió salvarse con la repostería.