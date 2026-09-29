Así es el Pazo de Anceis, la misteriosa propiedad de Amancio Ortega en Galicia donde se casó Marta Ortega

Hay propiedades que explican una parte de la historia de una familia sin necesidad de grandes fotografías ni visitas públicas. Es el caso del Pazo de Anceis, en Cambre (La Coruña), una de las residencias más discretas vinculadas a Amancio Ortega y un lugar especialmente ligado a su hija Marta. La construcción, de origen histórico y rodeada por una finca privada, ha sido escenario de algunos de los momentos más importantes de la familia, entre ellos la boda de Amancio Ortega y Flora Pérez Marcote y, años después, el primer enlace de Marta Ortega. Su historia está además relacionada con el patrimonio que la familia ha ido reuniendo en Galicia.

Un pazo histórico en Cambre

El Pazo de Anceis se encuentra en el municipio coruñés de Cambre, una zona donde se concentran numerosas construcciones señoriales vinculadas a la historia de Galicia. El Concello de Cambre sitúa el origen de la actual traza del pazo en el siglo XVIII, aunque el conjunto tiene una historia anterior y forma parte de un paisaje en el que los pazos tuvieron un papel destacado durante siglos. Su arquitectura combina la piedra de granito con elementos característicos de las antiguas residencias señoriales gallegas.

Entre sus elementos más reconocibles se encuentran la planta en forma de U, la capilla situada en uno de los extremos, el patín de acceso, un escudo monumental y un estanque artístico. Todo ello queda integrado en una finca privada que, precisamente por su carácter reservado, apenas permite conocer cómo es el interior de la propiedad.

El lugar elegido por Amancio Ortega para casarse

La relación del empresario con Anceis tiene además una dimensión especialmente familiar. Amancio Ortega escogió este enclave para celebrar en 2001 su boda con Flora Pérez Marcote, madre de Marta Ortega. Años después, el mismo escenario volvería a convertirse en protagonista cuando Marta contrajo matrimonio con el jinete Sergio Álvarez Moya en febrero de 2012.

Aquel enlace estuvo rodeado de una enorme expectación precisamente por la escasa información que trascendía de la familia. La ceremonia se celebró en la intimidad del pazo y contó con una puesta en escena cuidada: el artista Anish Kapoor diseñó el altar, Axel Vervoordt se encargó de la decoración, Albert Adrià del catering y Ainhoa Arteta interpretó el Ave María de Schubert.

La finca también acogió posteriormente el bautizo del hijo de Marta Ortega, Amancio, en una ceremonia familiar celebrada en la capilla del pazo en 2013.

Marta Ortega y su nuevo pazo gallego

La relación de Marta Ortega con este entorno no terminó con su primer matrimonio. En 2022, la presidenta de Inditex adquirió el Pazo de Aián, situado también en Cambre y a pocos minutos de Anceis. La propiedad, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI aunque sus construcciones principales corresponden a épocas posteriores, cuenta con una extensa finca de alrededor de 16.000 metros cuadrados.

La compra reforzó todavía más la presencia de la familia en esta zona de La Coruña. El inmueble había permanecido durante años en manos de la familia Castañón de Mena y salió al mercado por varios millones de euros antes de ser adquirido por Marta Ortega. La propiedad incluye varias edificaciones, una vivienda principal de grandes dimensiones y una capilla.

Así, entre Anceis, Drozo y Aián, el paisaje de Cambre concentra varias de las propiedades que explican la estrecha relación de los Ortega con Galicia, lejos de los grandes edificios y negocios que forman parte de la imagen pública de la familia.