El exclusivo (y discreto) yate de 35 millones con el que Amancio Ortega surca las costas españolas

El superyate de Amancio Ortega pensado para navegar en España

Valoria B fue entregado en 2018 por el astillero neerlandés Feadship, considerado uno de los constructores de embarcaciones de lujo más prestigiosos del mundo. El diseño exterior corre a cargo de De Voogt Naval Architects, firma habitual en algunos de los proyectos náuticos más exclusivos del mercado.

Según la información disponible sobre la embarcación, Ortega utiliza este barco como un yate de proximidad, destinado principalmente a navegar cerca de sus propiedades en España. De hecho, diversas fuentes especializadas señalan que enarbola bandera española y que su actividad se desarrolla fundamentalmente en aguas nacionales, una particularidad poco habitual entre los grandes yates de este nivel, que suelen pasar largas temporadas recorriendo el Mediterráneo, el Caribe o destinos internacionales.

Cuánto cuesta el yate de Amancio Ortega

El valor estimado de Valoria B ronda los 35 millones, una cifra que lo sitúa entre las embarcaciones privadas más exclusivas de España. A ello hay que sumar unos costes anuales de funcionamiento estimados entre dos y cuatro millones de dólares, una partida que incluye mantenimiento, tripulación, seguros, combustible y atraques, entre otros gastos habituales en este tipo de barcos.

Aunque pueda parecer una cantidad astronómica, dentro del universo de los superyates existen embarcaciones cuyo precio supera ampliamente los 100 o incluso los 500 millones de dólares. En comparación, Valoria B destaca más por la calidad de su construcción y por el prestigio de su fabricante que por buscar récords de tamaño o inversión.

Sus dimensiones y características técnicas

La embarcación cuenta con una eslora de 47 metros y un volumen interior de 582 toneladas brutas. Está equipada con dos motores MTU que le permiten alcanzar una velocidad máxima cercana a los 15 nudos y mantener una velocidad de crucero de unos 12 nudos. Además, dispone de una autonomía aproximada de 4.000 millas náuticas, suficiente para realizar largos recorridos sin necesidad de repostar.

En su interior puede alojar hasta ocho invitados distribuidos en cuatro camarotes, mientras que la tripulación está compuesta por nueve personas que se ocupan de todas las necesidades operativas y de servicio a bordo.

La estructura combina casco de acero y superestructura de aluminio, una solución habitual en los grandes yates contemporáneos por su equilibrio entre resistencia, estabilidad y eficiencia.

Un interior rodeado de misterio

Uno de los aspectos más llamativos de Valoria B es que apenas existen imágenes de su interior. El nombre de su diseñador tampoco ha sido revelado públicamente, algo poco frecuente en un sector donde los armadores suelen presumir de los estudios creativos responsables de la decoración.

Las fuentes especializadas apuntan a que podría compartir una línea estética similar a la de otros barcos vinculados a Ortega: espacios contemporáneos, líneas limpias, materiales naturales y una atmósfera elegante pero alejada de los excesos decorativos. Sin embargo, la ausencia de fotografías oficiales convierte el interior del yate en uno de los secretos mejor guardados de la flota privada del fundador de Zara.

Cubiertas exteriores para disfrutar del Mediterráneo

Donde sí se conocen algunos detalles es en las zonas exteriores. El barco dispone de amplios espacios de descanso y comedor al aire libre, diseñados para aprovechar al máximo las jornadas de navegación y las escalas en la costa mediterránea. También incorpora una gran plataforma de baño en la popa, que facilita el acceso al mar y la práctica de actividades acuáticas.

A diferencia de otros propietarios que apenas aparecen vinculados a sus embarcaciones, medios españoles han captado en varias ocasiones a Amancio Ortega a bordo de Valoria B. Las apariciones han sido escasas y discretas, en línea con la tradicional política de privacidad del empresario, pero suficientes para confirmar que utiliza personalmente el barco.

Valoria B tampoco está disponible para alquiler ni figura en el mercado de venta, por lo que sigue siendo una embarcación destinada exclusivamente al disfrute privado de su propietario.