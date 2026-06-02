Yate

El exclusivo (y discreto) yate de 35 millones con el que Amancio Ortega surca las costas españolas

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Amancio Ortega ya es el mayor magnate inmobiliario del mundo: 25.000 millones de dólares en propiedades

Amancio Ortega. (Foto: GettyImages / Fleadship)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Mientras algunos megayates de multimillonarios acaparan titulares por sus dimensiones descomunales o por recorrer los puertos más exclusivos del planeta, Amancio Ortega ha optado por una filosofía muy distinta. El fundador de Inditex posee Valoria B, una embarcación de lujo construida por el prestigioso astillero holandés Feadship que destaca precisamente por su discreción. Lejos de convertirse en un símbolo ostentoso, este yate está concebido para un uso más privado y cercano a las residencias del empresario gallego en España. Con un valor estimado de 35 millones de euros, el barco combina tecnología, diseño y confort en una eslora de 47 metros que lo sitúa entre los superyates más destacados que navegan habitualmente por aguas españolas.

 

 

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