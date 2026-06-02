El exclusivo (y discreto) yate de 35 millones con el que Amancio Ortega surca las costas españolas
Mientras algunos megayates de multimillonarios acaparan titulares por sus dimensiones descomunales o por recorrer los puertos más exclusivos del planeta, Amancio Ortega ha optado por una filosofía muy distinta. El fundador de Inditex posee Valoria B, una embarcación de lujo construida por el prestigioso astillero holandés Feadship que destaca precisamente por su discreción. Lejos de convertirse en un símbolo ostentoso, este yate está concebido para un uso más privado y cercano a las residencias del empresario gallego en España. Con un valor estimado de 35 millones de euros, el barco combina tecnología, diseño y confort en una eslora de 47 metros que lo sitúa entre los superyates más destacados que navegan habitualmente por aguas españolas.