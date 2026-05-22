El grupo inversor de Amancio Ortega, Pontegadea, ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con el restaurante el Rogano, el más antiguo de la ciudad de Glasgow (Reino Unido), que mantenía un contrato de arrendamiento con la empresa del fundador y primer accionista de Inditex por el local donde se ubica el restaurante.

La causa de este litigio tiene su origen en 2020 y tiene que ver con el contrato del alquiler. Así, la compañía Forthwell Limited, que opera bajo el nombre de Rogano, es la firmante de este contrato de alquiler y reclamaba a Pontegadea una indemnización por no cumplir con sus obligaciones como arrendador después de no finalizar varias reparaciones en el inmueble, tras sufrir daños por inundaciones a finales de 2020 y principios de 2021, que dejaron inutilizada parte de la instalación eléctrica.

Por esta razón, el emblemático restaurante, característico por su estilo art déco y por el que han pasado celebridades como Mick Jagger, David Bowie o Elizabeth Taylor, se ha mantenido cerrado durante los últimos seis años.

Finalmente, tras varios años de conflicto, el caso llegó hasta la Justicia británica y un tribunal de apelaciones dio la razón al grupo de Amancio Ortega, sin embargo, la compañía del Rogano elevó el litigio al Tribunal Supremo de Reino Unido, que tenía previsto reunirse pocas horas después de que ambas partes anunciaran una acuerdo para acabar con la disputa legal.

De hecho, por primera vez, el pleno del Tribunal Supremo se trasladó a Escocia para tratar la causa y su presidente, Lord Reed Allermuir, ha destacado la importancia y la complejidad por la difícil interpretación de la ley inmobiliaria.

En consecuencia, el restaurante Rogano se mantiene en la actualidad tapiado desde 2021, decorado con murales a petición de sus dueños. El Rogano anunció que en 2020 «suspendía su actividad» siguiendo las directrices del Gobierno debido a la pandemia, sin embargo, no pudo reabrir por culpa de los daños en sus instalaciones.

El restaurante ha estado funcionando ininterrumpidamente durante los últimos 84 años, atendiendo a una clientela que iba desde los vecinos del barrio hasta celebrities como Rod Stewart, Jude Law y Harvey Keitel entre muchos otros.

Las inversiones inmobiliarias de Amancio Ortega

Precisamente, gracias a las inversiones inmobiliarias de Pontegadea en edificios como el que se encuentra en disputa, el millonario español, Amancio Ortega, acaba de convertirse en el mayor magnate inmobiliario del planeta.

El modelo de negocio de Pontegadea no es el habitual entre las inmobiliarias. Pontegadea invierte en los mejores edificios de las principales calles de ciudades de todo el mundo. Su objetivo principal es comprar edificios baratos para reformarlos y obtener una plusvalía con su venta, son inmuebles ya con inquilinos solventes. De ese modo, Amancio Ortega comienza a amortizar su compra desde el primer minuto.