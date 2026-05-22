El ex comisionado de la DANA declara por su título ‘fake’ sin responder a todas las partes personadas

José María Ángel Batalla, ex alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA del Gobierno de España, ha declarado en calidad de investigado durante 87 minutos ante el titular de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, el marido de la juez de la DANA, en relación al caso en que está siendo investigado por presunta falsedad documental, después de que un informe de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) revelase que carece de título universitario. Es decir, por presentar presuntamente un título falso para el supuesto fin de obtener un puesto de funcionario de carrera en la Diputación de Valencia.

Ángel Batalla ha rehusado efectuar declaraciones a los medios que le esperaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia tras su comparecencia ante el juez, «por respeto a la declaración», según ha manifestado.

El ex comisionado de la DANA ha reconocido que no había respondido a todas las partes que debían intervenir en la declaración, pero sin especificar a cuáles: «No he contestado a lo que sea». Y ha manifestado sentirse «muy bien»: «Cuando uno va e intenta trasladar su verdad…, la verdad es que estoy contento. He tenido un trato estupendo». En el caso están personadas como acusaciones particulares el Grupo Popular en las Cortes Valencianas y la Diputación de Valencia.

José María Ángel Batalla había llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se ubica el juzgado que le había llamado a declarar, a las 10:57 horas de este viernes. Es decir, una hora antes de la fijada para su comparecencia ante el juez Jorge Martínez Ribera, que era a las 12:00 horas. Ha estado unos minutos en el control de entrada. Luego, ha subido a la planta en que debía tomar declaración. Su declaración ha arrancado con 20 minutos de retraso, a las 12:20 horas. Ha salido de la Ciudad de la Justicia a las 13:56 horas, aunque llevaba un buen rato hablando con quienes le acompañaban.

Tal como ha venido publicando OKDIARIO, Ángel Batalla accedió a un puesto fijo en la Administración en el año 1985, por tanto, hace ahora 40 años, tras haber presentado para ello una titulación supuestamente falsa de diplomatura en Archivística y Biblioteconomía, según corrobora un informe de la Agencia Valenciana Antifraude.

Es decir, que supuestamente presentó un título falso para obtener un puesto de funcionario de carrera en la Diputación de Valencia. Esta es la clave de su imputación y el motivo por el que está siendo investigado.

La Diputación de Valencia pidió el pasado día 2 de octubre a la Fiscalía Provincial que abriera una investigación a José María Ángel por haber utilizado, presuntamente, una diplomatura falsa en Archivística y Biblioteconomía. El 13 de este mismo mes, la Fiscalía comunicó que las diligencias de investigación penal se remitían al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que dirige Jorge Martínez Ribera, el marido de la juez de la DANA, por coincidir con los mismos hechos investigados en otras diligencias previas.

Martínez Ribera sobreseyó la causa por dos veces, frente a las acciones interpuestas por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, y la Diputación de Valencia. Pero la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia corrigió al magistrado en auto del pasado 8 de abril en respuesta al recurso presentado por el sindicato de funcionarios públicos, Manos Limpias, y ordenó investigar al ex alto comisionado, por un presunto delito de falsedad. El juez retomó la investigación y llamó a declarar a Ángel Batalla este viernes.