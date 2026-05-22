Detenida en Palma ‘La Carnicera’, una peligrosa asesina francesa, tras matar a un hombre a cuchilladas

El horror cruzó fronteras y terminó explotando en pleno corazón de Mallorca. Una mujer considerada extremadamente peligrosa por las autoridades francesas ha sido localizada y detenida en la isla tras permanecer varios días escondida después de protagonizar un crimen brutal que ha conmocionado a media Europa. En el mundo delincuencial, todo el mundo la conocía como ‘La Carnicera’.

Según las primeras investigaciones, la sospechosa habría asesinado salvajemente a un hombre en Francia en un ataque de una violencia escalofriante. La víctima recibió múltiples cuchilladas en diferentes partes del cuerpo en una escena descrita por los investigadores como “dantesca” y “completamente fuera de control”. Fuentes cercanas al caso aseguran que el hombre intentó defenderse desesperadamente antes de caer mortalmente herido en medio de un auténtico baño de sangre.

Tras el crimen, la mujer desapareció sin dejar rastro, provocando una intensa cacería policial internacional. Durante horas reinó el miedo ante la posibilidad de que hubiera huido a otro país europeo utilizando identidades falsas o ayuda de terceros. Finalmente, las alarmas saltaron cuando los servicios de inteligencia detectaron movimientos sospechosos vinculados a Mallorca.

La operación para capturarla se desarrolló bajo el máximo secreto. Agentes especializados de la Policía Nacional rodearon la zona donde se ocultaba y procedieron a interceptarla antes de que pudiera volver a escapar. Testigos presenciales aseguran que el momento de la detención fue de enorme tensión y que varios vecinos quedaron completamente impactados por el despliegue policial.

La detenida, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, está acusada de homicidio extremadamente violento y podría enfrentarse a una durísima condena. Los investigadores intentan ahora reconstruir las horas previas al asesinato y averiguar qué relación mantenía con la víctima. Algunas hipótesis apuntan a una discusión que terminó degenerando en una agresión brutal e imparable.

El caso ha generado una enorme conmoción tanto en Francia como en España, especialmente por la sangre fría con la que presuntamente actuó la sospechosa y por la facilidad con la que logró escapar tras el crimen. Las autoridades no descartan que existan más personas implicadas en su huida. Fue un auténtico baño de sangre.

Mientras continúa la investigación, vecinos de la zona donde fue arrestada aseguran sentir miedo e incredulidad. «Nunca imaginamos que alguien así pudiera estar escondido aquí», comentaba un residente todavía en estado de shock. La detenida permanecerá bajo fuerte vigilancia mientras avanzan los trámites judiciales y su posible extradición a Francia, donde deberá responder por uno de los crímenes más violentos y estremecedores de los últimos meses.