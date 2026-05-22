No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 21 de mayo, los espectadores de Antena 3 han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 565 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han observado cómo Mabel no duda un solo segundo en confesar a su madre todos los detalles sobre su relación con Salva. Este, por su parte, no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para revelar algo verdaderamente sorprendente a su novia. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han sido testigos de cómo Andrés no ha tenido reparos a la hora de obligar a Gabriel a dar la cara frente a los trabajadores. Todo ello mientras la Guardia Civil ha dado el paso de interrogar a Álvaro por el robo de camiones. En cuanto a Marta, ha conseguido dejar completamente descolocada a Claudia con una propuesta de lo más inesperada. Damián, por su parte, se ha armado de valor para confesar a Pablo que fue él quien provocó la muerte de Gervasio. ¡Llegó el momento perfecto de dar ese importante paso!

¿Qué sucede en el capítulo 566 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 22 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Salva no duda un solo segundo en contar a Mabel todos los detalles de su pasado. Pero no todo queda ahí, puesto que también protagoniza un tenso enfrentamiento con Álvaro tras su grave acusación. ¡Es algo que no esperaba, ni mucho menos!

Nieves, mientras tanto, ha dado el importantísimo paso de organizar una comida especial de despedida. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que acaba teniendo un tenso enfrentamiento con don Agustín como consecuencia de la muerte de Alberto. Fina, por su parte, hace una llamada de lo más misteriosa, mientras que se despide con Marta de la casa de los Montes. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.