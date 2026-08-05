No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado martes 4 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 879 de La Promesa. De esta forma, han visto cómo Lorenzo convence a Ciro de manipular a Julieta para tratar de ponerla de su parte en el asunto del manual, pero ella se niega a formar parte de este plan. Cristóbal reprocha a Leocadia que no le contase su historia con Máximo, mientras que este ordena a sus criados que controlen los rumores entre el servicio de palacio. Adriano consigue recuperar la capacidad de ver dibujos, mientras que su amor con Martina vive un momento verdaderamente mágico.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Leocadia decide explicar su historia con Máximo y cómo terminó casándose con otro. Él, por su parte, comparte con Alonso su propia versión de lo sucedido, dejando a Leocadia como una aprovechada. Julio parece aceptar las explicaciones de Cristóbal sobre la verdura, lo que, inevitablemente, despierta ciertas sospechas en Ricardo. Harta del cinismo de Máximo, Leocadia se arma de valor a la hora de desvelar frente a todos uno de sus secretos mejor guardados. ¡Ha llegado el momento de contar toda la verdad, sin importar en absoluto las posibles consecuencias!

¿Qué sucede en el capítulo 880 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 5 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Leocadia confiesa que sigue viva porque Rómulo se negó a ejecutar el encargo de Cruz y le perdonó la vida. Como es de esperar, todos se quedan descolocados. El marqués, por su parte, tiene miedo de las posibles repercusiones si esta historia sale a la luz.

Julio parece aceptar las disculpas de las cocineras, mientras que Tomasa exige a Petra que, desde ese mismo momento, la defienda. Carlo continúa percibiendo ciertos gestos extraños entre María Fernández y Samuel, mientras que la doncella también se da cuenta de que algo le está sucediendo: está despistado y algo triste.

Lorenzo y Ciro celebran que Manuel haya accedido a vender el manual, mientras que Julieta se enfada con Manuel. Es más, le advierte que, si sigue así, va a terminar perdiendo la empresa. Curro asegura a Ángela que estará a su lado pase lo que pase, especialmente en este instante tan complicado. Martina promete a Adriano que, cuando Jacobo regrese, romperá su compromiso con él. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.