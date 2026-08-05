Reacciones a la muerte de Pepe Habichuela: de Lolita a Pedro Sánchez

La muerte de Pepe Habichuela, el guitarrista granadino considerado una de las grandes leyendas del flamenco contemporáneo, ha desatado una oleada de mensajes de cariño y reconocimiento por parte de artistas, instituciones y compañeros de profesión. El músico, cuyo nombre real era José Antonio Carmona Carmona, falleció este martes en Madrid a los 82 años, tras dos años apartado de los escenarios por una enfermedad. Pertenece a una de las sagas familiares más conocidas y queridas de nuestro país, siendo padre, tío y abuelo de grandes artistas como los componentes del grupo Ketama. Su unión con Paco de Lucía y Camarón hizo que el flamenco cambiase para siempre y que el mundo entero descubriera este estilo.

Alejandro Sanz, Rosalía y Miguel Poveda, entre las primeras voces en despedirle

Alejandro Sanz fue una de las primeras figuras en reaccionar, resumiendo el sentir de todo el gremio: «El flamenco está de luto… Se fue Pepe Habichuela. Que repiquen los bordones de toda Granada entera». El cantaor Miguel Poveda quiso agradecerle su legado con un mensaje breve pero cargado de emoción: «Grande, Pepe, ¡gracias por tanto! Nos deja un grandísimo legado. ¡Gracias, maestro, por tanto!». Rosalía, por su parte, compartió una fotografía del guitarrista junto al trompetista de jazz Don Cherry con un escueto pero sentido «DEP Pepe Habichuela», mientras que el guitarrista Yerai Cortés lo despidió con una imagen en blanco y negro y el bailaor Jesús Carmona escribió: «Cuánta historia en su mirada y cuánta verdad en su sonrisa. Descanse en paz maestro de maestros».

Del presidente del Gobierno a Lolita Flores

Las condolencias también llegaron desde las más altas instancias institucionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en febrero de este mismo año le había concedido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, escribió: «Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos. Gracias por una vida entregada al arte». El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo definió como «una figura imprescindible del flamenco» español, mientras que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, recordó su reciente encuentro con el guitarrista en la presentación de su biografía, Now or Never, el pasado abril, despidiéndose «desde el cariño, el recuerdo y la admiración».

En un plano mucho más cercano, Lolita Flores, muy vinculada a la estirpe Habichuela y a las madrugadas del mítico tablao Candela, envió un abrazo desolado a la viuda del guitarrista, Amparo Niño, y a su único hijo, Josemi Carmona: «Te vas y nos dejas tu arte en esas manos únicas de guitarrista, de los mejores, no habrá otro como tú y gran persona».

Pepe Habichuela tenía una gran unión con Madrid, por eso le despide la presidenta Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido despedir también a un artista que fue embajador de la capital. Pese a ser granadino, la mayor parte de su vida la pasó entre los barrios madrileños de Campamento y Aluche, donde él y los miembros del grupo Ketama eran habituales de sus calles incluso cuando ya habían conseguido tener éxito profesional. Pepe se trasladó allí en los años 60, siendo la suya una de las primeras familias gitanas del barrio y donde son queridos a día de hoy, llegando a poner su nombre a un parque del barrio.

«Hoy llora el flamenco universal. Despedimos a Pepe Habichuela, dinastía ilustre de la guitarra flamenca. En 2024, en nuestra Suma, en los Teatros del Canal, nos regaló Yesqueros, un recuerdo de su infancia. Desde siempre flamenco y duende de puro Madrid», era el mensaje que la presidente le dedicaba en la red social X al conocer su fallecimiento.