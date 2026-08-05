Cuál es la conocida familia del guitarrista Pepe Habichuela: sus conocidos miembros

El mundo de la cultura y el espectáculo español vive horas de duelo tras confirmarse este jueves la muerte de Pepe Habichuela, guitarrista flamenco, a los 82 años, en Madrid, ciudad en la que residía y donde pasó sus últimos años marcados por una enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios desde el verano de 2024. Repasamos quién formaba parte de su entorno familiar, una de las grandes dinastías del flamenco español. Él formaba parte de una saga en la que el baile y la canción son casi una religión y que ha dado algunos de los grupos y solistas más conocidos.

José Antonio Carmona Carmona, su verdadero nombre, nació en Granada el 23 de octubre de 1944, en el seno de una dinastía flamenca iniciada por su abuelo, «Habichuela el Viejo», de quien heredó el nombre artístico, y continuada por su padre, José Carmona, y sus tres hermanos, Juan Habichuela, Carlos y Luis. Pasó su infancia en las Cuevas de Sacromonte de su ciudad natal, donde sus parientes se convertían en guitarristas por pura necesidad, antes de trasladarse a Madrid con veinte años, donde ya vivía su hermano Juan, otro guitarrista de reconocida trayectoria fallecido en 2016. A lo largo de sus seis décadas de carrera, reconocidas con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes en 2018 y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio este mismo año, compartió escenarios y proyectos con nombres como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Enrique Morente.

Amparo Niño, la bailaora que fue su compañera de vida

Su carrera artística transcurrió siempre en paralelo a su relación con Amparo Niño, también conocida como Amparo Bengala, bailaora e hija del cantaor y banderillero Miguel Bengala. Se conocieron cuando Pepe tenía apenas diecisiete años, y sus caminos se unieron para recorrer juntos España entera entre bolos y tablaos, él a la guitarra y ella al baile, con actuaciones también fuera de nuestras fronteras, desde Canadá hasta Japón. En los años ochenta, Pepe ‘retiró’ a Amparo de los escenarios, aunque ella siguió bailando en casa de vez en cuando para los suyos.

Josemi Carmona y la nueva generación de la saga

Del matrimonio nació en 1971 su único hijo, Josemi Carmona Niño, que siguió los pasos familiares también como guitarrista: empezó a tocar el instrumento con solo cuatro años y debutó con nueve. Formó parte del grupo Ketama desde 1986 junto a sus primos Antonio y Juan José Carmona, antes de iniciar también una carrera en solitario. Josemi es padre de dos hijos, nietos de Pepe Habichuela: Miguel Carmona, de 28 años, que estudió Trabajo Social alejado de la música familiar, y Lucía Carmona, de unos 13 años.

El árbol familiar se completa con su sobrino Antonio Carmona, hijo de Juan Habichuela y también cantante en Ketama junto a Josemi y su hermano Juan José Carmona Amaya ‘El Camborio’. Antonio es padre, junto a Mariola Orellana, de Lucía Fernanda y Marina Carmona, también dedicadas a la música.

La familia Carmona incluye además a Juan Torres Fajardo, conocido como ‘Habichuela Nieto’, sobrino nieto de Pepe y quinta generación de guitarristas del clan, que en el terreno personal ha protagonizado titulares por su relación con Sara Vega, hermana pequeña de la actriz Paz Vega.