Hace unos cuantos días, Patricia Steisy dio el paso de sincerarse como nunca con todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales. Así pues, a través de un vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram, la andaluza confirmó que su embarazo era gemelar y que uno de los dos bebés no ha logrado salir adelante. Durante su paso por el programa El verano se mueve, Patricia Steisy no solamente repasó su historia de amor con Pablo Pisa y la crisis de pareja que atravesaron, sino también la drástica pérdida de peso que sufrió tras su ruptura. Lejos de que todo quede ahí, también se sinceró sobre esa segunda oportunidad que se dieron y cómo anunciaron que estaban esperando un nuevo bebé.

Eso sí, hay que tener en cuenta que este embarazo no está siendo nada fácil para la pareja, especialmente tras confirmarse la pérdida de uno de los mellizos que esperaba. Es por eso que, durante su paso por el programa que se emite de lunes a viernes en Telecinco, la andaluza no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le presentó para visibilizar el duelo gestacional. De esta forma, explicó que, inicialmente, el embarazo era gemelar y que uno de los bebés dejó de desarrollarse durante las primeras semanas. Aunque el otro bebé evoluciona con normalidad, Steisy no oculta el dolor que siente por esta pérdida. Así pues, quiso reflexionar sobre el duelo que supone perder un embarazo, aunque ocurra en una fase temprana.

«Hasta ahora estaba embarazada de mellizos y se quedó uno en el camino. En esto hay un estigma muy grande», comenzó explicando en El verano se mueve. Lejos de que todo quede ahí, la creadora de contenido en redes sociales explicó que muchas mujeres sienten que no pueden expresar su tristeza, puesto que, socialmente, este tipo de pérdidas se suelen minimizar.

«Parece que si no le escuchas el corazón al bebé o es muy pequeñito, como está a la orden del día perder un bebé, es como que no puedes sufrir», comentó. Por si fuera poco, habló de cómo ese sentimiento, inevitablemente, puede llegar a estar acompañado de la culpa de otras mujeres que tienen numerosas dificultades para quedarse embarazadas.

«Hay mucha gente a la que le cuesta mucho trabajo quedarse embarazada y te sientes hasta culpable», confesó. Estas declaraciones llegaron después de que emitiese el emotivo vídeo en el que, a la salida del hospital y entre lágrimas, confirmó que esperaba mellizos y que uno de ellos «se ha quedado por el camino».

La depresión de Patricia Steisy tras su ruptura con Pablo Pisa: perdió 20 kilos

Durante su paso por El verano se mueve, la creadora de contenido recordó el duro momento que atravesó tras romper con el padre de su hija Athenea. Al fin y al cabo, fue una etapa que no solamente le afectó a nivel emocional, sino también físico: «Engordé porque me dio una depresión. Me dio por comer y encerrarme. Aparentemente no estaba bien con mi pareja y, al separarme, de la pena tan grande, adelgacé 20 kilos».

Además, recordó que esa pérdida de peso fue muy rápida, pero fue consecuencia de ese momento que estaba atravesando. «El primer mes, 20 kilos. No comía nada, solo lloraba», recordó. Con el paso del tiempo, los dos dieron el paso de darse una nueva oportunidad: «Ahora estamos mejor que al principio. Volvimos y estoy embarazada».