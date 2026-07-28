Patricia Steisy pierde a uno de los bebés que esperaba: «Lo estoy pasando muy mal»

Patricia Steisy y Pablo Pisa, hace tan sólo unas semanas, sorprendieron a sus seguidores con una gran noticia: estaban esperando un bebé. Después de dar la bienvenida a su hija Athenea en abril de 2024, y tras darse una segunda oportunidad a finales del año pasado, la pareja anunció una gran noticia, como era la llegada de un segundo hijo. De hecho, ellos mismos fueron los que, a través de un vídeo en redes sociales, confirmaron la buena nueva. Aun así, hay algo que sus seguidores no sabían, y es que se trataba de un embarazo gemelar.

En las últimas horas, la propia Patricia Steisy quiso grabar un vídeo saliendo del hospital, en el que no solamente confesó que esperaba mellizos, sino que uno de ellos, finalmente, no ha salido adelante. Entre lágrimas, la andaluza ha reconocido que ella y su pareja decidieron esperar a confirmar la evolución del embarazo antes de hacerlo público. A pesar de todo, ahora que ya es oficial, ha querido confirmar que uno de esos bebés, finalmente, no ha salido adelante, mientras que el otro «está perfecto». Todo ello mientras ha dado a conocer a sus seguidores la razón por la que ha decidido contar ahora todo lo que han vivido en las últimas semanas.

Patricia Steisy confirma que esperaba mellizos y que ha perdido a uno de ellos

A través de un vídeo, grabado nada más salir del hospital de una consulta, la andaluza explicó por primera vez que se trataba de un embarazo gemelar. «Venían dos, eran mellizos», confirmó, entre lágrimas. Según explicó, el médico informó a ambos que existía un segundo embrión de menor tamaño y que, en estas situaciones, lo más normal era que «se disolviera». «Me lo dijo clarísimo. Yo no había escuchado el corazón ni nada», aseguró.

Dos semanas después, volvió a acudir a revisión «por si en el difícil caso salía delante» y, finalmente, se confirmó que uno de los mellizos no continuó desarrollándose. «Después de dos semanas no ha salido adelante. Hay uno. Este está perfecto. Está mejor que quiere. Está sano, está fenomenal», indicó, haciendo hincapié en que, incluso, ha podido escuchar el latido de ese bebé.

La influencer, destrozada con la pérdida de uno de los bebés: «No me quería dejar ninguno por el camino»

Lejos de que todo quede ahí, la creadora de contenido en redes sociales reconoció que, a pesar de saber que el embarazo sigue evolucionando de forma favorable, necesitaba expresar cómo se sentía tras saber esta noticia. «Yo no me quería dejar ninguno por el camino», reconoció, entre lágrimas.

Y añadió: «No me voy a quejar porque hay mucha gente que no puede tener niños. Aunque lo estoy pasando muy mal. Yo en dos años ya voy por el segundo. No motivo de estar triste porque sería muy egoísta por mi parte, pero yo me había encariñado y ahora solo queda uno», explicó a sus seguidores, sin dejar de llorar.

Tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, Patricia Steisy quiso sincerarse con sus seguidores sobre el silencio que ha guardado al respecto durante todo este tiempo: «No había contado todavía que venían dos y quería esperarme a que me lo dijesen seguro». Después de conocer el resultado definitivo, quiso cerrar esta etapa compartiéndolo con sus seguidores: «Ya quiero olvidarme y pasarlo, no hablar más de este tema».