Sandra Barneda anuncia que se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación

Sandra Barneda está de celebración. La conocida presentadora de La isla de las tentaciones ha anunciado en su perfil oficial de Instagram que se casa con Pascalle Paerel, su pareja desde hace cuatro años. La noticia la ha compartido con una divertida ráfaga de fotografías en blanco y negro en las que ha escrito lo siguiente: «El mejor ‘sí’ de nuestra vida está por llegar. Nos casamos».

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de enhorabuena tanto de parte de sus seguidores anónimos como de muchos rostros conocidos con los que Barneda mantiene una excelente relación, como es el caso de Laura Escanes, Maica Benedicto, Alejandra Rubio, Ares Teixidó, Ana Terradillos o Vanesa Romero, entre otros. «¡Enhorabuena, pareja!», «El amor siempre triunfa», «Os merecéis todo lo bueno y más», «Que seáis muy, muy felices las dos», «Estoy muy orgullosa de vosotras», «Sois adorables», «¡Viva el amor!», ¡Qué alegría!», escribían algunos de los usuarios.

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Fue a finales de 2022 cuando salieron a la luz las primeras imágenes de Sandra Barneda junto a Pascalle Paerel, paseando por el Parque del Retiro de Madrid. Por aquel momento, la presentadora acababa de poner fin a su relación con Nagore Robles, por lo que la aparición de Paerel en su vida supuso rehacer por completo su faceta sentimental y empezar de nuevo. Y, por pruebas más justificadas, parece que fue una buena decisión.

Aunque ya habían salido a la luz varias fotografías de ellas juntas, no fue hasta 2024 cuando Sandra Barneda compartió por primera vez contenido junto a ella en redes sociales. Un gesto que deja más que claro que siempre han preferido vivir su noviazgo desde la máxima discreción posible.

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*Texto en elaboración*