Gregorio Marañón, sobre el amor: «Amar y sufrir es, a la larga, la única forma de vivir con plenitud y dignidad»

Gregorio Marañón fue uno de los intelectuales españoles más destacados del siglo XX. Médico, endocrinólogo, historiador, ensayista y miembro de varias Reales Academias, dedicó buena parte de su vida a estudiar no sólo el cuerpo humano, sino también las emociones, la conducta y la condición de las personas. «Amar y sufrir es, a la larga, la única forma de vivir con plenitud y dignidad». Una frase que resume su visión profundamente humanista de la existencia y que hoy continúa invitando a reflexionar sobre el verdadero significado del amor.

El amor como una experiencia completa

Para Marañón, amar implicaba aceptar tanto la felicidad como el dolor. Lejos de entender el sufrimiento como un fracaso, consideraba que forma parte inevitable de cualquier vínculo auténtico. Quien ama de verdad se expone a la pérdida, a la incertidumbre, a la decepción y al sacrificio, pero también encuentra en esa entrega una de las mayores fuentes de crecimiento personal.

Esta idea coincide con numerosos estudios actuales en psicología, que sostienen que evitar cualquier forma de sufrimiento emocional puede limitar la capacidad para establecer relaciones profundas. Los especialistas destacan que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, constituye uno de los pilares de los vínculos afectivos sólidos y de la resiliencia emocional.

Un médico que entendía al ser humano

Gregorio Marañón (1887-1960) fue una figura clave en el desarrollo de la medicina española, especialmente en el campo de la endocrinología. Sin embargo, su prestigio trascendió el ámbito científico gracias a sus ensayos sobre historia, ética, educación y comportamiento humano. Defensor del liberalismo y del diálogo, siempre sostuvo que la ciencia debía estar acompañada por una profunda comprensión de la dimensión humana de cada persona.

Esa visión quedó reflejada en muchas de sus obras, donde analizaba las emociones, las pasiones y los conflictos internos con un enfoque que unía medicina, filosofía y humanismo. Para Marañón, comprender el sufrimiento era también una forma de comprender mejor la vida.

Más de seis décadas después de su fallecimiento, su pensamiento continúa inspirando a quienes entienden que amar implica asumir riesgos, pero también descubrir una de las experiencias más profundas y enriquecedoras que puede vivir el ser humano.