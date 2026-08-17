Los expertos en limpieza recomiendan mezclar bicarbonato de sodio con cáscara de patata: por qué lo hacen y para qué sirve

Lo normal cuando una persona está cocinando alguna verdura es tirar todas sus cáscaras a la basura. Sin embargo, la cáscara de la patata es un ejemplo perfecto de que, combinado con el bicarbonato de sodio, se transforma en un limpiador natural increíblemente potente y en un remedio barato para ahorrar en productos químicos de limpieza.

Este truco casero se ha vuelto muy popular en las redes sociales entre los expertos en orden y limpieza por su capacidad para eliminar la suciedad más incrustada sin necesidad de comprar productos químicos agresivos. Un truco muy barato y que sirve para darle una segunda vida a un desecho de la comida.

Para qué sirve mezclar estos ingredientes

La mezcla de estos dos ingredientes sirve principalmente para arrancar la grasa quemada de sartenes, ollas y bandejas de horno que parecen imposibles de quitar. Al frotar la parte interna de la piel de la patata sobre una capa de bicarbonato en el fondo del utensilio, el polvo se suma a los jugos de la patata, deshaciendo la capa de suciedad sin dañar el metal.

Asimismo, esta combinación sirve para abrillantar el acero inoxidable, desinfectar la pila del fregadero y eliminar pequeñas manchas de óxido. La mezcla que se genera al juntar la humedad de la cáscara con el bicarbonato desincrusta la cal y les devuelve el brillo del primer día sin necesidad de hacer grandes esfuerzos.

Por qué la gente hace esta mezcla

Miles de personas se deciden a aplicar este truco de limpieza, ya que es cien por cien ecológico, económico y libre de sustancias tóxicas. Las cáscaras de patata contienen ácido oxálico, un compuesto orgánico con un gran poder desengrasante y desoxidante que potencia sus propiedades al entrar en contacto con el bicarbonato.

Por otro lado, la propia piel de la patata actúa como una esponja o estropajo natural que se amolda a los bordes de las ollas o a las esquinas del fregadero. Además, evita dañarse las manos con sustancias corrosivas o dañinas y garantiza que no queden restos químicos en las superficies donde se preparan alimentos a diario.