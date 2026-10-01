La Reina Letizia despide a los Macron con un guiño a la moda francesa: ¿te gusta su elección?

La visita de Estado de Emmanuel y Brigitte Macron a España ha llegado a su fin. Tras dos jornadas marcadas por los honores militares en el Palacio Real, las reuniones institucionales y los foros económicos, los reyes Felipe VI y Letizia han acudido a la embajada de Francia en Madrid para despedir al matrimonio presidencial. Una cita en la que Sus Majestades se han convertido en anfitriones, así como la elegancia de los mismos ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas, en especial el look escogido por la Reina Letizia.

Para la ocasión, la esposa del monarca ha lucido un vestido de la marca francesa Sandro París. Se trata de una prenda que cuenta con un cuello redondo con abertura calada y pequeños brillantes, corte midi y tela satinada. El diseño es sin mangas y pertenece a una colección pasada, porque ya no está disponible en la web de la firma. De esta manera, la Reina ha querido hacer un guiño, y parece que no de manera causal, a la moda francesa. Un gesto especialmente simbólico si tenemos en cuenta que se trataba de la despedida de Emmanuel y Brigitte Macron. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido su elección? ¡Vota en nuestra encuesta!