Esto es lo que podría valer el menú de Joan Roca para los Reyes y los Macron según un asesor gastronómico: trufa, foie, bogavante…

La visita de Estado de Emmanuel Macron y Brigitte Macron a España ha tenido este martes por la noche uno de sus momentos más esperados: la cena de gala ofrecida por los Reyes en el Palacio Real. El encargado de poner el sello gastronómico a la cena ha sido Joan Roca y hemos consultado a un asesor gastronómico para saber cuánto podría costar un menú de estas características.

Joan Roca, chef de El Celler de Can Roca, es uno de los nombres más reconocidos de la cocina española. El menú elegido para la noche ha llevado a la mesa una combinación de producto y alta cocina con cuatro propuestas: brioche al vapor de trufa, turrón de foie, parmentier de bogavante y postres lácteos.

La propuesta comenzaba con un brioche al vapor de trufa, una elaboración en la que el producto estrella aporta su característico aroma y que ha servido como primera toma de contacto con la cocina diseñada para esta cena de Estado. Después llegaba uno de los platos más singulares del menú: el turrón de foie. El mar también tuvo su protagonismo en el siguiente pase con el parmentier de bogavante.

El menú se cerraba con los postres lácteos, poniendo el punto final a una cena que ha querido combinar la tradición gastronómica española con la cocina contemporánea de uno de sus chefs más reconocidos.

Aunque no se ha hecho pública la factura de la cena, Rafael García, asesor gastronómico consultado por COOL, pone cifra al menú servido por Joan Roca y permite hacerse una idea de su exclusividad. Teniendo en cuenta que el chef de El Celler de Can Roca cuenta con tres estrellas Michelin y que la propuesta incluye ingredientes como la trufa, el foie y el bogavante, además de elaboraciones de alta cocina diseñadas específicamente para una cena de Estado, García estima que el valor del menú podría situarse entre los 500 y 600 euros por comensal, sin incluir las bebidas y servicio. «Se trata, en todo caso, de una estimación orientativa y no del precio oficial abonado por la Casa Real, teniendo en cuenta del chef que se trata», recalca el asesor.

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Una cena de gala con Joan Roca como anfitrión gastronómico

Mientras Joan Roca se ocupaba de la parte gastronómica, los Reyes ejercían de anfitriones en una de las veladas más ceremoniosas del calendario de la Casa Real. Macron y Brigitte han llegado al Palacio Real siguiendo el ceremonial establecido para las visitas de Estado y han sido recibidos por Felipe VI y Letizia en el Salón Teniers.

Tras la fotografía oficial, los cuatro se han desplazado hasta el Salón del Trono, donde han saludado personalmente a los cerca de un centenar de invitados antes de dirigirse al comedor de gala.

Ya en la mesa, Felipe VI y Emmanuel Macron han pronunciado sus respectivos discursos y posteriormente se ha producido el tradicional brindis. El Rey ha destacado los vínculos históricos, culturales y económicos entre España y Francia y ha cerrado sus palabras levantando la copa «por lo mucho que nos une: por Francia, por España, por Europa y por el futuro».