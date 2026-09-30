Clint Eastwood (96 años) mantiene un hábito diario para una larga vida: esta técnica también ha ayudado a otras celebridades

Clint Eastwood ha pasado más de siete décadas delante y detrás de una cámara. A sus 96 años, el actor y director continúa siendo una de las figuras más reconocibles de la historia de Hollywood y mantiene una trayectoria excepcionalmente longeva, tanto por su presencia en la pantalla como por su trabajo detrás de ella.

A lo largo de todos estos años, Eastwood ha mantenido además una serie de hábitos que, según los testimonios de su hijo y de uno de sus biógrafos, han formado parte de su rutina durante décadas. Ejercicio, una alimentación controlada y meditación aparecen como tres constantes en su estilo de vida.

Más de 70 años frente a las cámaras

La relación de Clint Eastwood con el cine comenzó hace más de siete décadas. Su primer gran reconocimiento televisivo llegó con Rawhide, conocida en España como Cuero crudo, la serie ambientada en el Oeste que protagonizó entre 1959 y 1965 y que le permitió participar en un total de 217 episodios.

Aquel trabajo fue el punto de partida de una carrera que poco después daría un giro decisivo. El director italiano Sergio Leone le escogió para protagonizar la conocida trilogía del dólar, formada por Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. Su interpretación del misterioso pistolero terminó convirtiéndole en uno de los grandes rostros del western.

El actor amplió después ese registro con personajes como Harry Callahan, el policía protagonista de la saga Harry el sucio. Durante los años siguientes, Eastwood compaginó la interpretación con una segunda faceta profesional que acabaría teniendo tanto peso como su trabajo delante de las cámaras.

Ejercicio y buena alimentación

La vitalidad que ha mostrado Eastwood a lo largo de los años ha despertado inevitablemente curiosidad. Su hijo, Scott Eastwood, también actor, habló sobre las costumbres de su padre en una entrevista concedida a Men’s Health y describió a Clint como una persona especialmente disciplinada con el ejercicio.

«Mi padre es una máquina en términos de deportes», explicó Scott Eastwood. Según su testimonio, su progenitor tampoco ha sido una persona que coma simplemente por placer. La alimentación ha ocupado un lugar importante dentro de sus hábitos, aunque sin convertirla en una obsesión.

Las referencias coinciden con lo que ha contado el biógrafo Shawn Levy en su libro Clint: El hombre y las películas. Levy describe al cineasta como un auténtico aficionado al ejercicio físico y destaca su preferencia por actividades que no sometan innecesariamente al cuerpo a un desgaste excesivo.

Entre ellas figuran caminar y realizar ejercicios de resistencia, prácticas que han formado parte de una rutina orientada a mantenerse activo sin recurrir necesariamente a entrenamientos extremos. La constancia, más que la intensidad, parece haber sido uno de los principios que han acompañado al intérprete a lo largo de los años.

Una dieta controlada

El cuidado de la alimentación tampoco sería algo reciente. Según el relato recogido por Levy, Eastwood comenzó a seguir una dieta orgánica y baja en grasas ya durante la década de los 50, cuando todavía estaba dando sus primeros pasos profesionales.

Su relación con la alimentación también habría incluido una temprana defensa de determinados productos que entonces no formaban parte de los hábitos cotidianos de buena parte de los estadounidenses. El biógrafo recuerda que durante los años 60 Eastwood ya hablaba de las ventajas del sushi.

Con el paso del tiempo, estas costumbres se habrían convertido en una parte estable de su forma de vida. Nada de ello constituye un secreto milagroso ni una explicación científica de su longevidad, pero sí dibuja el perfil de una persona que ha procurado mantener cierta disciplina en cuestiones relacionadas con el ejercicio y la alimentación.

La meditación transcendental

Hay, sin embargo, otro hábito menos relacionado con el cuidado físico que también aparece en las referencias sobre Eastwood: la meditación trascendental.

Según Shawn Levy, el actor y director es seguidor de esta práctica y ha recurrido a ella durante décadas. La técnica contempla sesiones de meditación en las que se utiliza un mantra y que, en su práctica habitual, pueden realizarse dos veces al día durante unos 20 minutos.

«De hecho, meditó mucho, especialmente durante su trabajo», explicó Levy al referirse a la relación de Eastwood con esta disciplina. La imagen resulta especialmente llamativa porque el actor practicaba la meditación mientras trabajaba en películas protagonizadas por personajes como Harry Callahan o el conocido «hombre sin nombre», figuras asociadas a la violencia y a la dureza características de sus películas.

Como vemos, Clint Eastwood representa, sobre todo, un caso excepcional de permanencia en una industria en la que las carreras suelen tener ciclos mucho más breves. Su longevidad profesional y su actividad durante más de siete décadas no pueden atribuirse a una única estrategia, pero los testimonios de quienes han estudiado su vida coinciden en señalar una constante: el cineasta ha procurado mantenerse activo, cuidar su alimentación y reservar un espacio para la meditación.