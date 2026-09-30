Marbella prepara un nuevo resort de lujo y longevidad con una inversión de 260 millones: tendrá 140 habitaciones y 28 residencias

La Edad de Oro de Marbella, lejos de quedar como un capítulo en la historia de este rincón del Mediterráneo, parece estar viviendo un nuevo apogeo. En su territorio, el lujo no cesa y las inversiones de grandes firmas para crear complejos residenciales y de hospitality diferenciales parece no tener fin. El último gran proyecto anunciado para esta ciudad se llama Oakmond, un nuevo resort de lujo y longevidad que pretende transformar Marbella en un nuevo destino de referencia de bienestar a nivel internacional. Tras meses de búsqueda de capital suficiente para llevar a cabo este proyecto tan ambicioso, Oakmond parece que por fin comenzará a tomar forma este otoño bajo una inversión total de 260 millones de euros.

Viendo las cifras, es normal catalogar Oakmond como un proyecto de una magnitud espectacular. El presupuesto final se cerró recientemente cuando Ilanga Capital, el fondo presidido por Pelayo Cortina Koplowitz, anunció el acuerdo con Real Estate at Goldman Sachs Alternatives, encargado de aportar 145 millones de euros, mediante una financiación a modo de préstamo. Este empujón económico ha hecho que por fin se conozca la fecha en que se inicia su fase de construcción en el otoño de 2026. Habrá que esperar un par de años para ver el proyecto terminado, ya que, como han anunciado los inversores, su finalización está programada para el tercer trimestre de 2029.

Oakmond: el nuevo destino del bienestar y la longevidad

Oakmond es más que un megaproyecto hotelero: supone un nuevo despertar de este rincón mediterráneo dentro del foco del bienestar integrativo. Una tendencia que cada vez está ganando más peso dentro del turismo de lujo y donde España ya cuenta con grandes referentes entre la competencia, pero pocos con el respaldo científico que adelanta Oakmond.

Dentro de la parte estructural, Oakmond se alzará en el skyline marbellí como un espacio de más de 53.000 metros cuadrados, de los cuales 30.000 metros cuadrados corresponderán a los espacios exteriores. Cuando la obra finalice, el resort contará con 140 habitaciones y 28 residencias privadas, dispuestas para unos huéspedes que también podrán aprovechar sus zonas de restauración, como el bar de la azotea con vistas panorámicas y el Spa Bar, el área de negocios exclusiva y, como no, las impresionantes zonas comunes destinadas a brindar un templo para el bienestar y la relajación.

Entre toda su oferta, sin duda lo que más atraerá al público nacional e internacional y el pilar sobre el que se sustenta este proyecto serán los espacios destinados al bienestar. Su filosofía del cuidado parte de una oferta compuesta por diferentes programas y experiencias basadas en la ciencia para garantizar el bienestar y la longevidad. Aquí su gran potencial diferenciador: los programas cuentan con un equipo profesional y tecnología de vanguardia.

En primer lugar, Oakmond ha creado un consejo asesor de talla mundial, integrado por un listado referencial de expertos en sus diferentes ámbitos de la medicina de bienestar, para diseñar todos los protocolos que ofrece. Sus conocimientos estarán acompañados de lo último en aparatología en diagnóstico y tratamientos, para conseguir una mayor precisión y eficiencia.

Si algo diferencia a Oakmond, es su enfoque de salud integral basada en cinco pilares diferenciales. Por un lado, la salud nutricional integral proporcionará a sus huéspedes una total atención personalizada en los planes dietéticos que tengan durante su estancia. Los programas de empoderamiento físico comprenden diferentes entrenamientos diseñados para mejorar la fuerza, la flexibilidad y la resistencia.

Se complementan con los tratamientos y terapias avanzadas centradas en promover la belleza; y en sus terapias de bienestar emocional y cognitivo, centradas en la salud mental, el equilibrio emocional y el rendimiento cognitivo. Por último, el quinto pilar se sustenta en los estímulos sensoriales y comprende una serie de experiencias inmersivas que rejuvenecen los sentidos y promueven la relajación.