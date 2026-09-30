Richard Gere desvela cómo es su vida junto a Alejandra Silva: «Tengo una esposa muy cara»

Richard Gere y Alejandra Silva forman una de las parejas más consolidadas del panorama internacional, aunque su relación se ha desarrollado siempre lejos de la exposición constante. El actor estadounidense, convertido en uno de los grandes rostros de Hollywood gracias a películas como Pretty Woman o Oficial y caballero, encontró junto a la empresaria y activista española una nueva etapa personal marcada por la familia, la vida tranquila y su conexión con España. Se conocieron en Italia en 2014 y, tras varios años de relación, se casaron en 2018. Desde entonces han construido una familia con cuatro hijos, dos de ellos en común, y han repartido su vida entre Estados Unidos y España, país al que Alejandra está profundamente vinculada.

Un encuentro que cambió sus vidas

Richard Gere y Alejandra Silva se conocieron en Positano, Italia, cuando ella estaba vinculada a la gestión de un hotel en el que el actor se alojaba. Ambos atravesaban entonces momentos de cambios personales y la conexión fue prácticamente inmediata. Sin embargo, su relación avanzó con calma y sin prisas.

La propia Alejandra ha explicado que al principio prefirió que fueran amigos. «Noté una conexión especial, pero al inicio preferí que fuéramos amigos», contó en una entrevista. Con el tiempo, esa amistad se transformó en una relación en la que, según sus palabras, ambos fueron avanzando «paso a paso».

La diferencia de edad entre ambos, Gere es más de tres décadas mayor que Silva, tampoco ha sido un impedimento para la pareja. «La diferencia de edad la verdad es que ni la noto», aseguró ella en la misma entrevista, en la que además describió al actor como una persona con incluso más energía que ella.

Una familia alejada de los focos

Después de cuatro años de relación, la pareja se casó en 2018. Posteriormente, llegaron sus dos hijos en común, Alexander y James, que se sumaron a los hijos que ambos tenían de relaciones anteriores. La familia ha mantenido siempre una relación especialmente discreta con la prensa y son contadas las ocasiones en las que muestran imágenes de los menores.

Para Gere, precisamente la familia ocupa un lugar central en su vida. Durante su visita a Barcelona en 2025, cuando presentó el documental Sabiduría y felicidad, el actor fue preguntado por su secreto para ser feliz. Su respuesta fue directa: «Mi esposa y mis cuatro hijos».

Su relación con Alejandra también aparece en algunas de sus declaraciones más personales. En tono de humor, Gere llegó a bromear sobre su futuro profesional asegurando que no podía jubilarse porque su mujer «no me va a dejar» y añadiendo: «Tengo una esposa muy cara».

La vida de Richard Gere en España

En 2024, la familia dio un importante giro al instalarse en Madrid. El matrimonio se trasladó con sus hijos a una vivienda en La Moraleja y comenzó una nueva etapa en el país natal de Alejandra.

Para ella, regresar a España suponía volver a estar cerca de su familia, sus amigos y su cultura. Para Gere, además, significaba acompañarla en un lugar en el que, según explicó, estaba especialmente feliz. «Ella, porque está en casa, y yo, porque si ella es feliz, yo soy feliz», afirmó el actor al hablar de su vida en España.

La experiencia madrileña terminó siendo más breve de lo previsto. A finales de 2025, la pareja decidió regresar a Estados Unidos por motivos relacionados con su vida familiar y los compromisos profesionales del actor. Gere confirmó entonces que habían pasado un año en España y destacó especialmente lo feliz que había sido Alejandra durante aquella etapa: «Fue fabuloso».

España sigue formando parte de sus planes

Aunque actualmente la familia vuelve a tener su base en Estados Unidos, el vínculo con España permanece intacto. Alejandra ha dejado claro que no considera cerrada la puerta a regresar algún día y ha descrito España como un lugar al que siempre volverán. «Ahora mismo estamos muy centrados en los niños y en apoyarlos donde más lo necesitan, pero España siempre estará en nuestros planes», declaró.

Gere tampoco ha ocultado lo que echa de menos de la vida española. Entre aquello que más valora está precisamente la forma de relacionarse de sus habitantes. «La cultura española tiene una alegría muy abierta», explicó, destacando también que los españoles son «muy cálidos, muy abiertos y mucho menos estresados».

La pareja continúa así repartiendo su vida entre sus compromisos profesionales, su familia y una relación con España que, pese al cambio de residencia, sigue muy presente.