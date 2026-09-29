La reflexión de Mario Benedetti, escritor uruguayo, sobre la vivienda: «La vivienda no es sólo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual»

La incertidumbre sobre la carencia de la vivienda se mantiene como uno de los principales problemas de la actualidad. Lo anterior lo refleja el escritor uruguayo Mario Benedetti a través de su emblemática frase: «La vivienda no es sólo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual». Esta cita esconde un mensaje sobre cómo la dimensión de la vivienda abarca mucho más allá que su valor económico.

Así que, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda, el comprar o alquilar una casa se ha convertido en uno de los principales retos económicos. Sin embargo, también engloba una cuestión relacionada con la estabilidad, seguridad y proyecto de vida. En la actualidad, el precio de los pisos y las dificultades para acceder a una vivienda sitúan este problema entre las principales preocupaciones de los hogares.

La vivienda desde los ojos de Benedetti

La reflexión del escritor se centra en el factor emocional de tener un hogar, ya que una vivienda no representa sólo una inversión o un activo inmobiliario. Al mismo tiempo, puede convertirse en un lugar asociado a recuerdos, relaciones y la sensación de pertenencia. Por eso, el encarecimiento de la vivienda tiene consecuencias que van más allá del bolsillo. Es decir, cuando el precio de compra aumenta y los alquileres también, se produce una subida de precios que complica el acceso a la vivienda de los jóvenes y hogares que tienen menos ingresos.

Las dificultades de acceso

Son numerosos los ciudadanos que ven como algo lejano comprarse una vivienda. Esto se produce por la combinación de una oferta limitada y una demanda elevada que mantienen la presión sobre los precios elevados. Una decisión que provoca que las personas dediquen una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca.

El trasfondo de la frase

La cita de Mario Benedetti pertenece a su novela La borra del café que data del año 1992. Esta reflexión permite abordar la vivienda desde una perspectiva diferente. No sólo se centra en su precio por el espacio y los elementos que lo conforman, sino porque una casa supone un lugar de refugio, estabilidad y bienestar para numerosas personas.

Por lo tanto, en plena preocupación actual por el precio de la vivienda, el autor recuerda que hablar de las casas no consiste en hablar de ladrillos, hipotecas o alquileres, sino que significa hablar de la posibilidad de construir un proyecto personal de vida en un lugar al que poder llamar hogar.