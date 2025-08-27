La independencia, un paso clave hacia la vida adulta, sigue siendo un lujo inaccesible para miles de jóvenes madrileños. Así lo confirma el «II Informe Jóvenes y Vivienda en España», elaborado por Century 21 España, que radiografía una realidad preocupante: un 38% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid continúa viviendo en casa de sus padres sin perspectivas claras de cambio inmediato.

Pese a que un 57% mantiene la esperanza de poder emanciparse en los próximos dos años, las condiciones reales distan mucho de hacerlo posible. Incluso con estabilidad laboral aparente (el 78% dispone de contrato indefinido), apenas el 25% cree que podrá afrontar una vivienda en solitario.

La mayoría asume que tendrá que hacerlo en pareja (45%), y un 39% desearía vivir por su cuenta, pero sabe que difícilmente podrá hacerlo. Los ingresos de estos jóvenes dejan al descubierto la precariedad que denuncia el informe: un preocupante 8% sobrevive con menos de 500 euros al mes, un 15% apenas alcanza entre 1.001 € y 1.200 €, y solo un 24% llega a 1.201-1.500 €, cifras claramente insuficientes para afrontar los precios actuales de la vivienda en Madrid.

Debido a esta situación, los jóvenes están dispuestos a renunciar a aspectos esenciales de su calidad de vida: el 44% dejaría de acudir a actividades culturales, como conciertos o museos, el 43% renunciaría a viajar y otro 43% a vivir en zonas céntricas.

Más de la mitad de los jóvenes de Madrid (57%) priorizaría que se reduzca el precio de la vivienda antes que un aumento salarial, lo que evidencia hasta qué punto el coste de acceder a un hogar se ha convertido en un gran obstáculo vital. El deseo de permanecer en la ciudad no desaparece: el 80% quiere seguir viviendo en Madrid o en España en los próximos cinco años.

No obstante, para quienes contemplan marcharse, el principal motivo (46%) es la búsqueda de una mejor calidad de vida, lejos de las condiciones prohibitivas de su ciudad. Las ayudas tampoco alivian la situación: un 38% considera que son claramente insuficientes y un 32% afirma que, directamente, nunca llegan.

Ricardo Sousa, CEO de Century 21 España, resume así la problemática: “El verdadero desafío para los jóvenes madrileños no es solo el precio de la vivienda, sino la realidad estructural de sus bajos salarios y la precariedad laboral que viven. Si queremos ciudades dinámicas e inclusivas, debemos apostar por soluciones de affordable living: más vivienda asequible, políticas que fortalezcan la capacidad económica de las nuevas generaciones y un mercado más equilibrado que les permita emanciparse con seguridad y estabilidad.”

Aunque el 24% afirma estar deseando independizarse cuanto antes, la realidad es que este objetivo se aleja cada vez más por las condiciones del mercado. La comparación con generaciones anteriores tampoco aporta esperanza: un 44% cree que sus padres ya tuvieron que invertir la mayor parte de sus ingresos en la entrada de una vivienda, y un 27% afirma que renunciaron a viajar o veranear para poder comprar una casa.

Con este informe, Century 21 España busca poner sobre la mesa una situación que compromete el futuro de los jóvenes madrileños y que exige medidas urgentes para evitar que la emancipación se convierta en un privilegio al alcance de unos pocos. La compañía aboga por una estrategia que combine políticas de acceso a la vivienda y ayudas específicas para la juventud. Solo así será posible que la generación joven madrileña pueda independizarse en lugares acordes con su situación económica, sin renunciar a oportunidades laborales o sociales.