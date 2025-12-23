Koldo habla con OKDIARIO desde la cárcel: «Tengo que vender la casa donde vive mi madre para pagar la fianza»

Koldo García ha vuelto a llamar a la redacción de OKDIARIO, este lunes 22 de diciembre, desde la cárcel de Soto del Real y ha asegurado que va a tener que poner en venta la casa de su madre para pagar la fianza de 60.000 euros que le ha impuesto el juez. «Mi madre se irá con mi hermano, yo tengo que venderlo todo, quitar todo y no me queda nada», explica Koldo.

El que fuera asesor de José Luis Ábalos está a punto de cumplir un mes en prisión provisional junto al ex ministro. Se han comprado una televisión y gracias a ello siguen la actualidad y las noticias que les afectan. Koldo asegura que no está con «ningún cártel de Jalisco», a raíz de informaciones que le vinculaban con el narcotráfico. Koldo García incide: «Ayudé a muchísimos empresarios y a muchísimos compañeros y a todo el mundo que pedía algo, yo lo hacía y lo puedo demostrar».

El ex asesor de Ábalos explica que no ha tenido ningún incidente en la cárcel grave, pero sí siente que «no tiene derechos y que con él se ha roto un poco la Constitución Española». «Cuando salga uno por uno irán pagando todas las mentiras que han contado sobre mí y mi persona, no sólo el Gobierno, todos», expone el ex asesor ministerial.

Koldo García asegura que está perfectamente bien y muy tranquilo en esta segunda llamada con OKDIARIO. «Sé lo qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, las cosas están muy bien aquí dentro, no os preocupéis por mí o por José, que está perfectamente bien, vamos poco a poco, con calma y tranquilidad y vamos a hacer las cosas con cabeza», explica Koldo trasladando un mensaje de serenidad.

«Me tratan con cariño»

El que fuera asesor de José Luis Ábalos también asegura que está muy bien con los compañeros y con todo el mundo. «Todos me saludan, la gente me trata con cariño y yo estoy también ayudando a todo el mundo que puedo, ayudé a cuatro personas aquí y hoy he ayudado a dos, le he dejado mi ropa a otro chico que venía sin ropa porque aquí hace un frío considerable», explica.

La climatología en Soto del Real ha sido un tema que también preocupó a Ábalos en sus primeros días en prisión, en los que llegó a resfriarse por no tener ropa térmica. «¿Pero no tenéis calefacción?, le pregunta OKDIARIO en la llamada, a lo que Koldo contesta: «Estamos en la cárcel, coño».

«Hay gente que está aquí por error»

Koldo García afea que estén en prisión provisional cuando aún no se ha demostrado que son culpables de nada con una sentencia. En las cárceles españolas hay miles de presos a la espera de juicio, como José Luis Ábalos y Koldo García.

El ex ministro y su asesor se solidarizan con ellos: «Aquí te das cuenta de que hay gente que reconoce que se ha equivocado y quiere un cambio de vida y quiere pagar lo que hizo y volver a salir; hay gente que sabe que se ha equivocado y que quiere volver a equivocarse; y hay gente que igual está aquí por error».

La prisión de Koldo

Koldo García ha decidido que, pese a su ingreso en prisión, no le van a callar. La misma decisión ha tomado José Luis Ábalos, quien se expresa a través de su cuenta de X. Una persona de su máxima confianza escribe mensajes en su nombre tras hablar con él.

El juez Leopoldo Puente acordó el pasado 27 de noviembre el ingreso en prisión de Koldo y Ábalos por el riesgo «extremo» de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en contra de ellos y del empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia de coronavirus.

Sus defensas han recurrido el ingreso en la cárcel y el Tribunal Supremo revisará su situación el próximo 15 de enero. La Sala de lo Penal ha convocado para ese día, a las 10:30 horas, la vista para abordar el recurso de apelación de Ábalos y media hora después estudiará en otra el de Koldo contra la decisión del magistrado instructor de enviarlos a prisión provisional, comunicada y sin fianza.