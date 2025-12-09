Ábalos: «Todos en el PSOE, no sólo Ábalos y Koldo, cobraban en efectivo»

«Hasta 2021, todos en el PSOE cobraban en efectivo». Así lo asegura José Luis Ábalos en esta entrevista exclusiva en OKDIARIO, realizada poco antes de su ingreso en prisión. El ex secretario de Organización del partido, mano derecha de Pedro Sánchez, rebate a quienes ahora niegan esos pagos. En el PSOE existía un sistema institucionalizado de cobros en metálico, afirma. Una «larga cultura», así lo describe, que ahora está en el punto de mira de la UCO y del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que ha requerido al PSOE que le remita todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024, es decir, durante el mandato de Sánchez.

PREGUNTA.- ¿Por qué se pagaba con dinero en metálico en el Partido Socialista?

RESPUESTA.- Eso es una larga cultura en el partido.

P.- No, larga cultura no. Las empresas modernas no pagan en efectivo…

R.- Digo en el partido.

P.- ¿Larga cultura? ¿Han pagado toda la vida en metálico?

R.- Sí, sí. Y se pagaba en metálico hasta… yo, por ejemplo, cobré en metálico, pero ya en las últimas liquidaciones las cobré por transferencia. Ese cambio no tuvo nada que ver con una decisión mía, sino que la propia gerencia, en un principio, siguió con la cultura de pagar en efectivo como se pagaba antes y luego decidió cambiarla…

P.- ¿En qué año?

R.- Yo creo que en el 21 ya…

P.- Es que todas las empresas de este país pagan por transferencia desde hace 20 años…

R.- Yo nunca lo entendí. Sí, realmente podría haber sido por transferencia, menos trasiego de efectivo, pero hasta donde yo sé, esa caja, pues se ha alimentado. Obviamente, si no no hay encuadre, se produciría un descuadre entre lo que se retira del banco y lo que se paga en liquidaciones. Pero a veces, cuando uno ha estado viendo las informaciones, parece que solamente Ábalos y Koldo cobraban dinero del PSOE o, digamos, se les satisfacían gastos ocasionados. Parece que solamente cobrábamos los dos y, encima, en efectivo los dos, pues no: cobraban todos de la misma forma y por el mismo sistema.

P.- Todos cobraban en efectivo en el partido hasta el año 21.

R.- O todos cobraban efectivo o todos por transferencia. Ésa es la norma.

P.- Pero hasta el año 21 todos, todos, todos en efectivo.

R.- Sí, sí. Y yo lo tengo comprobado en mis cuentas. Yo tengo transferencias ya en el año 21, que por cierto, si no todas, la mayor parte de ellas, igual que entran en mi cuenta, salen a la de Koldo porque lo había adelantado él.

