El ‘influencer’ y médico Jorge García Dihinx y su pareja, dos de los muertos por el alud en Panticosa

Jorge García Dihinx, pediatra del Hospital San Jorge y reconocido bloguero e influencer de montañismo, y su pareja Natalia Román, son dos de los tres muertos por el alud de Panticosa, en Huesca, que también ha dejado un herido leve por hipotermia. La identidad del tercer fallecido no ha trascendido por el momento.

Un alud en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo aragonés, arrastró la mañana de este lunes a seis personas cuando practicaban esquí de travesía. Los otros dos afectados han salido ilesos y han avisado a los servicios de emergencias.

García Dihinx, además de pediatra, era un reconocido creador de contenido de montaña en redes sociales y en su blog, donde compartía su pasión por la montaña y los deportes de nieve. El bloguero era muy conocido entre los aficionados al montañismo por su web lameteoqueviene, un portal de consulta sobre las condiciones meteorológicas para programar salidas por montaña. Su perfil de Instagram, donde compartía su amor por el deporte y la alimentación sana, cuenta con 371.000 seguidores y 1948 publicaciones.

El aviso del 112 por la avalancha se ha producido en torno a las 13:00 horas de este lunes. La Guardia Civil activado entonces al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GRAIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y un médico del 061.

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado que, al tratarse de un grupo numeroso, han activado a los Bomberos de Huesca e incluso han hablado con la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque no ha sido necesaria su activación.

Clavero ha explicado que la cantidad de nieve no era muy grande y que es habitual que, en estos días de frío y nevadas, se formen placas en láminas, «una de ellas se rompe y desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa».

De las personas afectadas por el alud, tres estaban fuera de la avalancha, empujadas por el propio golpe del arrastre, y una cuarta estaba semienterrada, que es la mujer joven que ha sido rescatada con vida, que ha sido trasladada con hipotermia al Hospital San Jorge de Huesca.