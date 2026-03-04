Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 4 marzo de 2026 en Valencia

Este 4 de marzo se celebra otro día de mascletá en las Fallas de Valencia 2026. Este miércoles a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento, la pirotecnia Dragón disparará un espectáculo pirotécnico que reunirá a cientos de miles de valencianos y devotos de estas fiestas. La AEMET ha avisado de la probabilidad de que llueva en la capital de Valencia durante este día de Fallas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa de este miércoles 3 de marzo en las Fallas 2026.

Valencia vivirá este 4 de marzo otro día de Fallas. A la espera de la semana grande fallera, que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de marzo, este miércoles tendrá lugar la tercera mascletá de la semana, que será disparada por la pirotecnia Dragón con el espectáculo ‘Dinámic y rítmic’. La cita será a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de la capital, donde hasta el jueves 19 de marzo tendrá lugar este acto en el centro de la ciudad.

Este miércoles 4 de marzo también habrá otro acto fallero, que tendrá lugar a las 11.00 horas en la central de la Policía Local de Valencia. Este centro será visitado durante la mañana por las falleras mayores de Valencia y toda su corte de honor. Acto seguido, pondrán rumbo a la plaza del Ayuntamiento de la capital para presidir desde el balcón la mascletá que tendrá lugar a las 14:00 horas.

El día de Fallas de Valencia 2026 puede estar marcado por las lluvias en la ciudad, ya que la AEMET predice precipitaciones durante todo el día. «Se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia, que aumentarán de intensidad y podrían ir acompañadas de tormenta a últimas horas; también hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el resto de la provincia que podrían ir acompañadas de barro», dice la Agencia Estatal de Meteorología. La posibilidad de que llueva durante la mascletá es del 80%.

Programa del 4 de marzo en las Fallas de Valencia 2026

Este será el programa de este miércoles 4 de marzo en las Fallas de Valencia 2026: