¿Qué tiempo hará en Semana Santa en Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía? La previsión que preocupa a las hermandades

La Semana Santa se celebra entre marzo y abril este año, y como ocurre siempre, el tiempo que va a hacer es la gran duda para muchos. De este modo, y teniendo en cuenta que las fechas están fijadas entre el 29 de marzo y el 5 de abril, la incertidumbre meteorológica es algo a lo que se le da mucha importancia, especialmente en Andalucía, donde cada salida procesional es milimétrica en organización y emoción, de modo cualquier cambio en el tiempo se convierte en un factor decisivo.

En ciudades como Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada o Córdoba, los preparativos para la Semana Santa ya están en marcha de modo que conocer el tiempo que va a hacer resulta clave. Es ahora cuando las hermandades ajustan itinerarios, coordinan horarios y revisan cada detalle logístico con antelación. Y paralelamente, miles de personas planifican escapadas, reservan alojamientos y organizan sus vacaciones con la vista puesta en esos días. Pero como decimos, el tiempo siempre tiene la última palabra. Y este año, una advertencia temprana sobre el tiempo para Semana Santa en Andalucía ha encendido las alertas.

¿Qué tiempo hará en Semana Santa en Andalucía?

Mientras la previsión oficial todavía no se conoce para el periodo entre finales de marzo y comienzos de abril, el cabañuelista Luis Jacinto Ortega Puerta sí ha lanzado su propio aviso. Lo hace a través del método tradicional de las cabañuelas, una técnica basada en la observación de fenómenos naturales para anticipar tendencias meteorológicas.

Según su lectura, el panorama para Semana Santa sería de inestabilidad en buena parte de España, incluida Andalucía. En su explicación vincula el inicio de la Cuaresma con lo que vendrá después: «El 18 de febrero entra la Cuaresma, con el Miércoles de Ceniza. Y cuando la Cuaresma entra mojada, sale remojada. Así que la Semana Santa será pasada por agua y nieve».

La advertencia no implica lluvia constante en cada ciudad ni precipitaciones diarias, pero sí sugiere la presencia de frentes activos, posibles episodios de lluvias intermitentes y, en zonas de interior o de mayor altitud, incluso nieve. En el contexto de Andalucía, esto se podría traducir como días de inestabilidad, cambios rápidos de tiempo y decisiones de última hora como ya ocurrido otros años, para el momento en el que se celebren las procesiones.

Sevilla y Cádiz, dos focos especialmente sensibles

En Sevilla, cada jornada moviliza a miles de personas por lo que recorridos como el de la Carrera Oficial y el paso por la Catedral requieren coordinación absoluta. De este modo una previsión inestable obliga a valorar riesgos sobre el patrimonio, especialmente en pasos de palio y tallas históricas que no pueden exponerse a la lluvia.

En Cádiz, donde el viento puede convertirse en protagonista junto a la lluvia, el escenario también genera preocupación. Las rachas intensas pueden complicar el discurrir de los cortejos, especialmente en zonas abiertas y cercanas al litoral.

En estas dos ciudades, el recuerdo de años anteriores marcados por chubascos inesperados sigue muy presente. Una tarde de precipitaciones puede obligar a acortar recorridos, retrasar salidas o incluso suspenderlas. En algunos casos, la decisión se toma apenas minutos antes de abrir las puertas del templo.

Qué dice la AEMET

La referencia oficial en materia meteorológica es la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, su predicción suele ser a 7 día vista, por lo que a fecha actual no existe aún un pronóstico específico para la Semana Santa 2026. Técnicamente, deberemos esperar al menos al 20 o 21 de marzo para saber con exactitud que va a pasar este año y si finalmente se consolida un episodio de inestabilidad, las actualizaciones diarias serán determinantes.

Turismo y hostelería, pendientes del cielo

La Semana Santa no es sólo tradición religiosa. Es también uno de los momentos de mayor impacto económico para Andalucía. Hoteles, restaurantes y comercios registran cifras clave en esas fechas. Una previsión de lluvias persistentes podría alterar reservas de última hora o modificar planes turísticos. Aunque muchos visitantes mantienen sus viajes pese a la lluvia, el atractivo principal en ciudades como Sevilla o Málaga es la experiencia en la calle. Si las procesiones se suspenden, el flujo de visitantes cambia y la actividad se redistribuye.

Al mismo tiempo, la experiencia demuestra que no todo episodio inestable arruina la semana completa. A veces, la lluvia se concentra en jornadas concretas y deja margen para el desarrollo normal del resto de días.

En definitiva, entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2026, Andalucía volverá a vivir uno de sus momentos más intensos del año. Pero, como siempre, el cielo será protagonista. Por el momento, las cabañuelas apuntan a una Semana Santa movida aunque también es cierto que la previsión oficial aún no se ha dado a conocer, de modo que la respuesta final sobre el tiempo de Semana Santa en Andalucía no llegará hasta que los modelos meteorológicos se afinen. Hasta entonces, la cuenta atrás avanza con una mezcla de ilusión y cautela.