Los científicos se echan a temblar: detectan un objeto masivo e invisible cerca del Sistema Solar

El mapa del sistema solar podría tener todavía un vacío importante tal y como acaban de descubrir los científicos. Un estudio reciente ha detectado un comportamiento extraño en el cinturón de Kuiper que no encaja con lo que se sabía hasta ahora. Los datos apuntan a la posible presencia de un objeto de gran tamaño que, por el momento, no ha sido observado de forma directa.

El trabajo, publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, analiza el movimiento de numerosos cuerpos situados más allá de Neptuno. Esa zona, conocida como cinturón de Kuiper, se extiende entre 30 y 50 unidades astronómicas del Sol y está poblada por objetos helados, cometas y planetas enanos como Plutón. Se trata de una región clave para entender cómo se formó el sistema solar. El hallazgo no tiene que ver con el descubrimiento de un nuevo cuerpo visible, algo relativamente frecuente en esa parte del espacio, sino con una inclinación inesperada en el plano orbital de más de 150 objetos estudiados. La desviación no es aislada ni aleatoria, sino que se repite con una coherencia que obliga a buscar una explicación gravitatoria distinta a las conocidas hasta ahora.

Detectan un objeto masivo e invisible cerca del Sistema Solar

Según el estudio, la inclinación observada sólo puede explicarse mediante la influencia de un objeto cuya masa estaría comprendida entre la de Mercurio y la de la Tierra. Esa magnitud descarta que se trate de un simple asteroide o de un cometa errante.

Los investigadores sostienen que la perturbación es constante y coherente en múltiples órbitas, lo que apunta a una fuente gravitatoria estable. No sería un visitante reciente ni un fenómeno transitorio. Sino que más bien, sería un cuerpo que habría estado allí desde hace miles de millones de años. A ese posible planeta lo han denominado provisionalmente Planeta Y. El nombre no es casual ya que busca diferenciar esta hipótesis de la del conocido Planeta 9, que durante años ha sido propuesto para explicar ciertas anomalías halladas en el sistema solar exterior.

No es el Planeta 9

La diferencia fundamental con el Planeta 9 radica en dos aspectos clave, por un lado la masa estimada y por el otro el eje semimayor de su órbita. El estudio subraya que el objeto descrito ahora es distinto tanto en masa como en configuración orbital respecto a las distintas versiones planteadas para el planeta invisible que explicaría el agrupamiento apsidal en el sistema solar exterior.

En otras palabras, no se trata de rescatar una teoría antigua con nuevos datos, sino de una hipótesis independiente basada en el análisis detallado de más de 150 objetos transneptunianos. Además, los autores descartan que la anomalía pueda atribuirse a la reciente intrusión de un cuerpo interestelar. Frente a esa posibilidad, sostienen que un objeto como el descrito podría haberse formado en las primeras etapas del sistema solar y haber permanecido oculto en regiones extremadamente oscuras y alejadas.

La lejanía juega a su favor. En el cinturón de Kuiper la luz solar es débil y los cuerpos no emiten brillo propio. Detectar un objeto con escasa reflectividad y movimiento lento es un desafío técnico considerable.

Un «vecindario» todavía inexplorado

Aunque pueda parecer que el sistema solar está perfectamente cartografiado, lo cierto es que más allá de Neptuno el conocimiento es fragmentario. Las distancias son enormes y los objetos, pequeños y oscuros. Muchas detecciones se basan en variaciones de luz mínimas y cálculos orbitales complejos.

La posibilidad de que exista un planeta de tamaño intermedio, oculto entre la oscuridad del cinturón de Kuiper, no contradice las leyes físicas conocidas. De hecho, encajaría con algunos modelos de formación planetaria que sugieren que pudieron generarse más cuerpos de los que hoy observamos. Si se confirmara la existencia del Planeta Y, el hallazgo obligaría a revisar los esquemas actuales sobre la arquitectura final del sistema solar y sobre cómo interactúan gravitatoriamente sus regiones más externas.

La clave podría estar en Chile

La comunidad científica mira ahora hacia el Vera C. Rubin Observatory, situado en Chile. Este centro desarrolla el proyecto Legacy Survey of Space and Time, un programa de diez años destinado a escanear el cielo con una precisión sin precedentes. Su capacidad para detectar objetos de baja luminosidad en movimiento podría ser decisiva. Si el supuesto Planeta Y se encuentra dentro del rango previsto por los cálculos, el Rubin podría captar por primera vez una señal directa.

Hasta entonces, la hipótesis se sostiene sobre evidencias indirectas pero sólidas desde el punto de vista estadístico. No hay fotografía ni confirmación visual, pero sí una anomalía que no encaja en los modelos actuales.

El sistema solar exterior sigue siendo, en muchos aspectos, territorio desconocido. Y si las perturbaciones detectadas en el cinturón de Kuiper se confirman como la huella de un nuevo mundo, el mapa de nuestro vecindario cósmico podría cambiar de nuevo.