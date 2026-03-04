El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,62%, lo que ha llevado al selectivo a perder los 17.000 puntos y situarse en 16.945,7 enteros, después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, asegurase este martes que España es un aliado «terrible» y ordenase cortar todo el comercio con el país, tras la negativa del Gobierno a dejar usar a EEUU las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para atacar a Irán.

En una nueva jornada marcada por la escalada del conflicto entre EEUU e Israel con Irán y después de que el selectivo madrileño borrara toda la revalorización acumulada en 2026, hoy el Ibex vuelve a comenzar en negativo, en contraste con los valores positivos del resto de Bolsas europeas.

No obstante, en torno a diez minutos después de la apertura del mercado, el Ibex se daba la vuelta y subía un 0,04%, volviendo a recuperar los 17.000 puntos, situándose en 17.061 puntos.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Acciona (-5,25%), Acciona Energía (-3,48%) y Grifols (-2,78%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban IAG (+2%), Amadeus (+1,56%), Repsol (+0,64%), Bankinter (+0,6%) y BBVA (+0,5%).

Mercados internacionales

En concreto, Francfort cotizaba un 0,6% al alza, París subía un 0,3% y Londres avanzaba un 0,04%.

En este escenario, afectado por una nueva oleada de ataques sobre Irán y las dificultades de los buques petroleros y mercantes para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 2,79%, hasta los 83,66 dólares, mientras que el precio del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, crecía un 2,6%, hasta los 83,67 dólares.

El precio del gas sube un 9%

Junto al precio del crudo, también está subiendo, casi un 9%, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia europea, después de que ayer se revalorizaba un 22% al cierre de la Bolsa de Madrid.

Esta madrugada se ha sabido que dos buques mercantes han sido atacados en aguas del estrecho de Ormuz, después de que las autoridades iraníes hayan asegurado haber atacado a diez petroleros en este punto clave del comercio marítimo mundial en represalia por la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1613 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años bajaba al 3,23%.