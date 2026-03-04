El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha menospreciado la propuesta de Blas Herrero, dueño de Kiss FM, de inyectar 300 millones de euros en Prisa en una ampliación de capital con derecho de suscripción para los actuales accionistas, que ya fue rechazada por el consejo de la compañía la semana pasada de manera contundente. «Blas Herrero vino aquí poco menos que a enseñarnos a tener hijos», ha señalado el inversor francés este martes sobre esa propuesta. «No quiero ser el presidente de Prisa que le vendió El País y la Cadena SER a Kiss FM», ha dicho.

Herrero envió una propuesta al consejo de Prisa a mediados de febrero en la que ofrecía un plan para salvar a la compañía de la situación financiera en la que se encuentra que pasa por ampliar capital en 300 millones de euros -sin diluir a los actuales accionistas-, dedicar 200 millones a reducir deuda y otros 100 millones a proyectos del grupo, y pedir una quita al acreedor principal de la deuda, Pimco.

Este plan ha sido rechazado por el consejo de Prisa y menospreciado por Oughourlian. «Blas Herrero ha venido aquí poco menos que a enseñarnos a tener hijos», ha dicho el inversor francés. «Lo que propuso es lo mismo que ya propuso en su momento para Duro Felguera: invertir poco dinero, echar gente, y una quita de deuda para los bancos. Así cualquiera», ha sentenciado.

«Pimco es uno de los grandes bancos del mundo y no parece lo mejor pedirle una quita de la deuda», ha insistido Oughourlian. «La propuesta o lo que sea que no se cómo calificarla se filtró y por transparencia nosotros hemos informado de ello, pero no quiero ser el presidente de Prisa que le vendió El País y la Cadena SER a Kiss FM», ha señalado.

Oughourlian da un portazo más abrupto a la propuesta de Herrero de lo que fue el comunicado a la CNMV tras la reunión del consejo. «La Sociedad informa de que su Consejo de Administración, en la reunión ordinaria celebrada en el día de hoy, ha tomado conocimiento de los términos de la Propuesta, constatando la absoluta inconsistencia, falta de rigor técnico e inconcreción de la misma, por lo que ha acordado por unanimidad rechazar la propuesta a todos los efectos», comunicó el consejo a la CNMV.

La respuesta de Oughourlian a esta propuesta es parecida a la que dio a los accionistas españoles de Prisa que intentaron armar una oferta para comprar los medios españoles. Liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, ni siquiera llegaron a hacer una oferta concreta ante la negativa de antemano del inversor francés a aceptar entre 300 y 350 millones por esos activos.

El inversor francés menospreció en aquél momento a estos accionistas, afines a Moncloa, y este martes ha vuelto a hacerlo ante la casi segura adjudicación del Gobierno de un canal de televisión en abierto a este grupo de empresarios. «Nos volveremos a acercar en el futuro porque les van a dar una televisión y van a comprobar la ruina que es el negocio de la TDT», ha señalado. Oughourlian se negó a que Prisa participara en ese proyecto de televisión y fue el detonante para que despidiera a Carlos Núñez y al propio Contreras de sus cargos en el grupo en febrero de 2025.

Ese movimiento generó un enfrentamiento también con Moncloa y con el presidente del Gobierno, a quién Oughourlian llegó a comparar con el dictador Francisco Franco en un artículo en El País. El presidente de Prisa ha explicado este martes que la relación «ha mejorado un poco» respecto a ese momento.