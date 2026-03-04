Ya puedes saber si la declaración de la renta 2026 te sale a pagar o a devolver: adelántate a Hacienda

La campaña de la renta comienza este 8 de abril y hasta el próximo 30 de junio los contribuyentes españoles tendrán la obligación de declarar los ingresos correspondientes a 2025. En los próximos días, la Agencia Tributaria habilitará el simulador Renta Web Open para que los españoles puedan conocer el resultado de la declaración de la renta 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la declaración de la renta en 2026, las fechas y los límites de ingresos para hacer el ejercicio del IRPF.

Millones de españoles tendrán una cita con Hacienda a partir del próximo 8 de abril, cuando se abrirá el plazo para presentar la declaración de la renta 2026 a través de internet. Desde el 6 de mayo, las personas que lo deseen podrán hacer el ejercicio del IRPF a través del teléfono y, en el último mes de junio, cualquier ciudadano que lo desee podrá hacer la declaración en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Para ello habrá que sacar cita previa unos días antes. Estas son todas las fechas de la declaración de la renta 2026:

Del 8 de abril al 30 de junio de 2026: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo al 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono.

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono. Del 1 de junio al 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas.

Para esta campaña de la renta, estarán obligados a hacer el ejercicio del IRPF los contribuyentes que superen el límite de 22.000 euros brutos al año. Este bajará hasta los 15.876 euros anuales para los trabajadores con varios pagadores, siempre y cuando el segundo supere los 1.500 euros. Los trabajadores autónomos tendrán que presentar la declaración de la renta sí o sí, sin importar la cantidad que hayan ingresado en el último año. Los alrededor de medio millón de beneficiarios del IMV también tendrán la obligación de presentar sus ingresos para poder seguir recibiendo esta ayuda dirigida a las personas en situación de vulnerabilidad.

El simulador de la declaración de la renta 2026

Las personas que ya saben que tendrán que hacer la declaración de la renta en 2026 tienen a su disposición una herramienta para conocer de antemano si el resultado les saldrá ‘a pagar’ o ‘a devolver’. La Agencia Tributaria pondrá en los próximos días el simulador Renta Web Open, al que se podrá acceder desde los canales oficiales del Ministerio de Hacienda.

«Renta WEB Open es una versión de Renta WEB que funciona como un simulador. No requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales; a partir de los datos que vayas introduciendo, podrás simular tu declaración de IRPF», informa la Agencia Tributaria en su página web.

En este canal también se ofrece toda la información posible para que los contribuyentes puedan hacer una simulación de su declaración de la renta. Una vez accedido al simulador, después de pulsar «Nueva declaración», se tendrán que «incluir todos los datos, personales y económicos, para simular el resultado». «Una vez aceptada la pantalla de datos identificativos, se accede directamente al resumen de resultados. Para comenzar con la simulación de tu declaración, puedes acceder a las distintas secciones de la declaración desde «Apartados declaración» o pulsar en los enlaces numéricos junto a cada concepto», indica la página web.

Una vez introducidos los datos, podrás comprobar el resultado en la última página en el «documento de ingreso o devolución» o en el resumen de declaraciones. A continuación se podrá generar un PDF del borrador de la declaración de la renta 2026 que no tendrá carácter oficial.