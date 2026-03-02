Los técnicos de Hacienda instan a estas personas a hacer la declaración de la Renta: van a ganar dinero

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha lanzado un mensaje claro a miles de trabajadores: aunque no siempre estén obligados por ley, puede compensarles presentar la declaración de la Renta. La recomendación se dirige especialmente a quienes ganan entre 15.876 y 20.000 euros brutos anuales, un tramo en el que la nueva deducción vinculada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) puede marcar la diferencia entre pagar o recuperar parte de lo retenido durante el año. Según sus estimaciones, cerca de tres millones de contribuyentes podrían beneficiarse de esta deducción.

En la campaña de la Renta 2026 no están obligados a declarar quienes hayan tenido un solo pagador y no superen los 22.000 euros anuales. Además, se refuerza la exclusión para quienes perciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 16.576 euros anuales en 14 pagas en 2025, siempre que no haya otras circunstancias que obliguen a presentar declaración. Si existen dos o más pagadores, el límite baja a 15.876 euros anuales cuando lo percibido del segundo y restantes supere los 1.500 euros. También se mantiene una deducción de hasta 340 euros para salarios ligeramente superiores al SMI, que se reduce de forma progresiva.

Las personas que deberían hacer la declaración de la Renta aunque no estén obligadas

#irpf ♬ sonido original – MuayTax @muaytax ¡Hacienda ha cambiado las reglas! 🛑 Cambios Renta 2026 1️⃣ Si ganas menos de 16.576€ anuales: ¡EXENTO! No tienes que declarar. 2️⃣ Deducción de 340€: Para salarios hasta 18.276€. 3️⃣ Estar en el paro ya no te obliga a declarar si no llegas a los mínimos generales 🥳 La planificación es la clave para que no te salga a pagar. 🚀 Síguenos para no perderte el resto de cambios. #renta2026 #hacienda #fiscal #impuestos

«La recomendación busca evitar un escenario frecuente en rentas bajas y medias. Con retenciones aplicadas durante el año, puede ocurrir que el contribuyente tenga derecho a una devolución, pero solo la obtenga si presenta la autoliquidación. En otras palabras, para muchos salarios ajustados, la declaración no es un trámite para pagar, sino la vía para cobrar lo retenido de más.

El mapa territorial que dibuja Gestha sitúa a Canarias, Murcia y Extremadura como las comunidades con mayor porcentaje de trabajadores asalariados dentro de esa horquilla salarial. El sindicato lo vincula a una combinación de factores estructurales, como una cuantía salarial media más baja, mayor presencia del tiempo parcial y un peso superior de los contratos temporales. En el otro extremo aparecen Cataluña, Madrid y Aragón, con una proporción menor de trabajadores en ese tramo de ingresos.

Aun así, por pura dimensión demográfica, el volumen absoluto de beneficiarios se concentra en las comunidades con más población ocupada. Gestha apunta que Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana reúnen algo más de la mitad de los asalariados con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros, un 52,1% del total en ese intervalo», detalla Gestha.

Novedades

La campaña de la Renta 2026 llega con varias novedades relevantes . Una de las más destacadas es la supresión de la obligación de presentar la declaración para las personas beneficiarias de la prestación por desempleo, tras la modificación introducida por el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero. Por otro lado, la deducción por rentas bajas aprobada en la Ley 5/2025 establece una deducción de hasta 340 euros en el IRPF para trabajadores con ingresos próximos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 16.576 euros brutos anuales.

Asimismo, se mantienen las deducciones de eficiencia energética y movilidad sostenible. Continúan vigentes los incentivos por obras destinadas a mejorar el aislamiento o la envolvente térmica de la vivienda, así como por la adquisición de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga. Además, las ayudas públicas destinadas a cubrir daños personales derivados de incendios forestales u otras catástrofes, como la DANA, quedan exentas de tributación en el IRPF.

Por último, se modifica el tramo superior de la base imponible en la declaración de la Renta. A partir de 300.000 euros, el tipo aplicable pasa del 28% al 30%, mientras que los tramos inferiores se mantienen sin cambios: 19% hasta 6.000 euros, 21% hasta 50.000, 23% hasta 200.000 y 27% hasta 300.000 euros.

Fechas

La campaña de la declaración de la Renta 2026 arranca el 8 de abril, fecha desde la que se podrá presentar por Internet. En el caso de declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria, el plazo finalizará el 25 de junio. A partir del 6 de mayo estará disponible la asistencia telefónica, para la que será obligatorio solicitar cita previa entre el 29 de abril y el 29 de junio.

Por su parte, la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio, pudiendo pedirse cita previa del 29 de mayo al 29 de junio. Para solicitarla, se puede acudir a la página web de la Agencia Tributaria o llamar a los teléfonos habilitados: el automático 915 35 73 26 y 901 12 12 24, o el servicio específico de cita para Renta en los números 915 53 00 71 y 901 22 33 44.

Durante la campaña de 2025, se presentaron 24.570.000 declaraciones, de las cuales más de 2.900.000 mediante la nueva ‘Renta Directa’, la asistencia telefónica y la aplicación.