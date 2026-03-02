Es oficial y el BOE lo ha confirmado: el día de marzo que durará 23 horas

Marzo es uno de los meses más especiales de todo el año por dos motivos: comienza la primavera en el hemisferio norte, la estación relacionada con el crecimiento y el bienestar personal, y, además, tiene lugar el primer cambio horario del año. En España, el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que el horario de verano comienza siempre el último domingo de marzo, cuando el día dura 23 horas en lugar de las 24 habituales. En el caso de 2026, la fecha señalada es el día 29.

El efecto más inmediato del cambio horario es que amanecerá y anochecerá más tarde, así que, desde el 29 de marzo, disfrutaremos de más horas de sol por las tardes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este ajuste altera el «reloj interno» que regula la temperatura corporal y el sueño, entre otras funciones. Teniendo esto en cuenta, algunos de los efectos más habituales son el cansancio, el insomnio y la irritabilidad.

El día de marzo que sólo durará 23 horas

El horario de verano se implantó por primera vez en 1916, cuando Alemania y el Imperio austrohúngaro lo adoptaron para ahorrar combustible en plena Primera Guerra Mundial, y poco después se sumó el Reino Unido.

Aunque la medida se abandonó tras el conflicto, volvió a aplicarse durante la Segunda Guerra Mundial y, en 1940, el régimen de Francisco Franco adelantó la hora en España para alinearla con la Alemania nazi. Décadas más tarde, tras la crisis del petróleo, Europa armonizó el cambio estacional mediante la directiva 2000/84, fijando los ajustes en marzo y octubre.

Primer cambio horario del año

Tras la entrada en vigor del horario de verano, el domingo 29 de marzo, cuando el día durará 23 horas, el amanecer se retrasará a las 08:04 horas, mientras que el atardecer se producirá a las 20:36 horas en Madrid. De esta manera, la duración del día seguirá aumentando progresivamente hasta el solsticio de verano, el 24 de junio, cuando comenzará a reducirse de nuevo.

En Madrid, el sábado 28 de marzo de 2026 el sol saldrá a las 07:05 horas y se pondrá a las 19:35 horas, con una duración del día de 12 horas y 30 minutos. Al día siguiente, el domingo 29 de marzo de 2026, la salida del sol será a las 08:04 horas y la puesta de sol a las 20:36 horas, por lo que el día durará 12 horas y 32 minutos. Por su parte, el martes 28 de abril de 2026 el amanecer se producirá a las 07:18 horas y el atardecer a las 21:07 horas, con un total de 13 horas y 49 minutos de luz.

A medida que avance el calendario, el amanecer se producirá unos minutos antes cada día, mientras que el atardecer se alargará progresivamente.

¿Se acabará en 2026?

«En Europa, cambiar la hora en primavera y otoño es una costumbre que ya existía antes de la Unión Europea. Se implantó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, para ahorrar energía, y en muchos países volvió a instaurarse en los años 70.

El primer acto legislativo de la UE sobre los horarios de verano e invierno data de 1980: una Directiva que coordinaba los métodos vigentes en los diversos países para así contribuir a garantizar el buen funcionamiento del mercado único.

La Directiva actual entró en vigor en 2001. Conforme a lo dispuesto en ella, todos los Estados miembros cambian al horario de verano el último domingo de marzo y vuelven a su hora oficial (horario de invierno) el último domingo de octubre», detalla el Consejo Europeo.

Esta medida lleva años envuelta en la polémica. En 2019, el Parlamento Europeo acordó la supresión del cambio de hora tras una votación en la que la mayoría de los ciudadanos votaron a favor de acabar con esta medida. Sin embargo, la falta de consenso entre los Estados miembros ha retrasado su aplicación definitiva. Además, factores como el Brexit, la pandemia o la guerra de Ucrania han contribuido a posponer la decisión. Por el momento, y según recoge el Boletín Oficial del Estado, España mantendrá los cambios estacionales al menos hasta octubre de 2026, a la espera de un acuerdo.

En medio de la polémica, en octubre de 2025, Pedro Sánchez compartió una publicación en X (antes Twitter): «Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente».