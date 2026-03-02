Dónde te toca votar en las elecciones de Castilla y León: consulta tu colegio electoral, mesa y sección

Con la convocatoria de las elecciones autonómicas en Castilla y León para el próximo 15 de marzo, miles de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas. Una de las principales dudas que surgen en cada proceso electoral es dónde debe votar cada persona: el colegio electoral asignado, la mesa concreta y la sección correspondiente. Estos datos son fundamentales para poder ejercer el derecho al voto sin incidencias.

Cada elector tiene asignado un colegio electoral en función de su domicilio de empadronamiento. Esta asignación la realiza la Oficina del Censo Electoral a partir de los datos actualizados del padrón municipal.

Para consultar dónde votar, los ciudadanos pueden:

Revisar la tarjeta censal enviada por correo a su domicilio.

Acceder a la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) mediante certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.

Consultar en el ayuntamiento correspondiente.

Llamar a los teléfonos de información habilitados durante el periodo electoral.

La tarjeta censal que se envía por correo incluye la dirección exacta del colegio electoral, así como la sección y la mesa en la que debe depositarse el voto.

¿Qué pasa si no aparezco en el censo?

Si un ciudadano detecta errores en sus datos o no figura en el censo, puede presentar una reclamación durante el periodo habilitado para ello, que suele abrirse días después de la convocatoria oficial de elecciones. Estas reclamaciones pueden realizarse en el ayuntamiento o en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

Documentación para votar

El día de las elecciones, los votantes deberán identificarse ante los miembros de la mesa electoral con alguno de los siguientes documentos originales y en vigor:

DNI

Pasaporte

Permiso de conducir

No se admiten fotocopias, aunque el documento esté caducado, sí será válido si permite identificar claramente al elector.

¿Cómo van las encuestas?

La mayoría de las encuestas realizadas hasta finales de 2025 muestran que el Partido Popular (PP) se mantendría como la fuerza más votada en estas elecciones. En varios sondeos recientes, el PP aparece por delante con ventaja frente a sus principales competidores, aunque sin la holgura absoluta que le permita gobernar con facilidad sin acuerdos.

El promedio de las encuestas realizadas otorga al Partido Popular el 32,7 % de los votos, frente al 28,4 % que conseguiría el PSOE. Sin embargo, el dato más destacado lo aporta Vox, que rozaría el 20 % de las papeletas, una cifra sin precedentes para la formación en la comunidad autónoma. Esta tendencia confirmaría la hegemonía de la derecha en las instituciones autonómicas.