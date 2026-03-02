Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 27 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 508 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Gabriel no duda un solo segundo en tener un gran gesto con Begoña, mientras que ella y Beatriz se ven las caras por primera vez. Todo ello mientras Andrés y Valentina se ven en la obligación de trabajar juntos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo don Agustín no duda un solo segundo en apretar a Digna para que se case con Damián. Él, por su parte, se ha quedado completamente sin palabras al descubrir que Marta está saliendo con Cloe. Era algo que, desde luego, no esperaba, ni mucho menos. Miguel se muestra profundamente decidido a abandonar su puesto en el dispensario, mientras que Paula ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para enseñar a Tasio a jugar al ajedrez. Salva, por su parte, ha acabado metido en una pelea. ¡Las consecuencias no tardan en llegar, como era de esperar!

¿Qué sucede en el capítulo 509 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 2 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente historia que se emite de lunes a viernes en Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Damián y Digna, después de todo, no pasan por su mejor momento, ni mucho menos. Todo ello mientras Mabel cree firmemente que le cae mal a Claudia.

Lejos de que todo quede ahí, Valentina y Andrés no han podido evitar compartir algún que otro recuerdo nostálgico. Todo ello mientras Salva se ve en la obligación de compensar a Esteban. Gabriel, por su parte, no ha dudado un solo segundo en tener un tenso enfrentamiento con Beatriz. Parece que ha llegado el momento de coger las riendas de la situación. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.