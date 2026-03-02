Última hora del estado de salud de Ricardo Arroyo, actor de ‘La que se avecina’: «Me mareaba»

Hace tan sólo unos días, los más fieles seguidores de La que se avecina, una de las series con mayor éxito de los últimos años, se vieron sorprendidos con una noticia que tenía estrecha relación con uno de sus actores más queridos. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Ricardo Arroyo. Y todo porque el catalán que dio vida a Vicente Maroto tuvo que ser ingresado en una clínica por estrés tras 14 años de rodajes. Algo que, como es de esperar, no ha dejado indiferente a nadie, ni mucho menos. Al fin y al cabo, se trata de un instante vital de lo más complicado, especialmente porque la clínica en la que se encuentra ingresado tiene un costo aproximado de 3.000 euros al mes. Así pues, según él mismo ha explicado, la durísima carga de trabajo que suponen las largas sesiones de grabación acabaron por dejarle completamente agotado, tanto física como mentalmente.

Es por eso que, tras 14 años de grabaciones prácticamente ininterrumpidas, Ricardo Arroyo tomó la firme decisión de dejar la serie de los hermanos Caballero y, por ende, también alejarse del foco mediático. «Fui de urgencias y de una clínica pasé a otra y a otra. Así, casi dos años. Estoy pagando 3.000 euros al mes», ha explicado el propio actor que, durante años, interpretó a Vicente Maroto en La que se avecina, tanto en su etapa en Mirador de Montepinar como en Contubernio 49. «Tengo que andar con cuidado porque me mareo; he tenido casi 20 caídas por la calle. Mi lucha es por salir. No es la fama la que me ha provocado esto, ha sido la prisa», continuó explicando, y añadió: «Yo llegaba de trabajar a las ocho o las nueve de la noche, cenaba, me ponía a estudiar y al día siguiente otra vez a las seis de la mañana en pie».

Por ese mismo motivo, y como consecuencia de ese durísimo y exigente ritmo de trabajo que alargó durante tantos años, llegó un momento en el que Ricardo Arroyo se vio obligado a parar. Entre otras tantas cuestiones, porque su cuerpo empezó a marcarle ciertos límites, con mareos, agotamiento y hasta dificultad para desconectar.

Algo que, como era de esperar, llegó a preocupar muchísimo a sus compañeros de rodaje en la serie La que se avecina. A pesar de todo, el propio actor ha llegado a reconocer públicamente que, con el paso del tiempo, llegó a sentir la ausencia de algunas personas con las que llegó a compartir muchísimas horas de grabación.

«Cuando tienes popularidad o estás trabajando, eres la hostia; en cuanto desapareces del grupo, se olvidan de ti, te sientes abandonado», expresó, visiblemente afectado por la situación que le está tocando hacer frente. Es un hecho que el reconocido actor está haciendo frente a una de las situaciones más complicadas a nivel personal, por lo que es inevitable que eche en falta el apoyo de algún compañero con que ha trabajado, durante años, en un proyecto tan exigente. ¡Desde Happy FM deseamos una pronta recuperación a Ricardo Arroyo!