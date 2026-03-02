Gemma Cuervo sorprende con unas emotivas palabras hacia José Luis Gil: «Cuidaba de todos nosotros»

No es ningún secreto que ficciones como Aquí no hay quien viva y La que se avecina han conseguido marcar un antes y un después en la vida de miles de personas en nuestro país. Especialmente la primera de ellas que, a pesar de los años que han pasado desde la emisión del último capítulo, continúa siendo una de las series más vistas de Netflix. ¡Es algo verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular! Al tratarse de ficciones con un gran número de episodios, los actores y actrices que formaron parte de estos proyectos han llegado a forjar grandes amistades. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en Gemma Cuervo y José Luis Gil. Es por eso que la actriz ha conseguido emocionar muchísimo a sus seguidores en redes sociales al dedicar unas emotivas palabras al que interpretó a Enrique Pastor en la ficción que actualmente se desarrolla en Contubernio 49.

Recordemos que el actor permanece alejado del mundo de la interpretación desde finales de 2021, como consecuencia de un ictus que sufrió. «Mi querido Pablo Alborán lo canta como él sabe hacerlo en esta ocasión que acompaña la publicación: Me quedo», comenzó diciendo Gemma Cuervo en una publicación realizada en su perfil oficial de Instagram. Y añadió: «Siempre nos queremos quedar donde las miradas nos entienden sin necesidad de palabras, donde el silencio no incomoda, sino que protege, donde un abrazo nos recompone el alma sin hacer ruido», expresó la actriz de 91 años en la mencionada red social. Pero no todo queda ahí, puesto que quiso ir mucho más allá: «En la amistad verdadera existen esos lugares que son tan necesarios como comer y beber. Personas que nos sostienen cuando tropezamos y que, cuando brillamos, sonríen en silencio con ese orgullo limpio que no necesita aplausos».

En ese preciso instante, Gemma Cuervo da el paso de dirigirse a su compañero y amigo, con quien ha trabajado durante años en diversos proyectos, como es el caso de Aquí no hay quien viva y La que se avecina: «José Luis Gil cuidaba de todos nosotros en cada rodaje. Nos cuidaba de verdad».

«Hoy me nació recordarlo y compartir que yo también ‘me quedo’ en esos espacios donde uno puede ser sin máscaras, sin miedo y sin prisa», explica, para que todos entendiesen el verdadero motivo por el que quiso dedicarle una publicación en Instagram. Al fin y al cabo, no siempre tiene que haber un motivo de peso para hacerlo.

«Que nadie se quede sin esa mirada que comprende, sin ese abrazo que salva, sin esa sonrisa que devuelve la fe», sentenció la reconocida actriz. Como no podía ser de otra manera, Irene Gil, hija de José Luis Gil, no dudó un solo segundo en dejar un mensaje en esta emotiva publicación: «Preciosas palabras, gracias».

Es más que evidente que la cantidad de años que han estado trabajando juntos en dos grandes ficciones que han marcado un antes y un después en numerosos aspectos han hecho posible que Gemma Cuervo y José Luis Gil hayan forjado una enorme amistad. ¡Nos encanta ver cómo la actriz sigue teniéndole presente en su día a día!