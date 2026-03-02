‘Besos Kitty’: se confirma la fecha de estreno de la Temporada 3 en España

La plataforma de Netflix tiene como objetivo hacer de este 2026 uno de sus años más exitosos, y ya lo está dejando claro. Si comenzamos el año con la emisión del gran capítulo final de Stranger Things y hemos continuado con el regreso de los Bridgerton, dos de sus producciones más vistas a nivel global, ahora llega el turno de otra serie muy querida. Besos Kitty vuelve a la plataforma de pago, más pronto de lo que esperamos, y lo hará para ofrecerle a los suscriptores su tercera temporada. Nuevos episodios que prometen no dejar indiferente a nadie y donde veremos qué sucederá con Kitty Covey y sus sentimientos. ¡ALERTA SPOILERS!

Tal y como los fans recordarán, la temporada pasada concluyó con varias tramas pendientes. La protagonista continuó descubriendo sus orígenes y las herencias de su pasado. Una aventura que no estuvo exenta de descubrimientos y sorpresas. Por otro lado, a nivel sentimental, su relación con Min Ho no avanzó como se esperaba. El joven le pidió distancia debido a que se iba a ir de gira con su hermano, una estrella de la música K-pop. Por lo tanto, tener un romance no iba a ser fácil. Asimismo, la relación con Yuri tampoco atravesó sus mejores momentos y apareció el misterioso Simon, primo de su madre fallecida. Un conjunto de situaciones que dejaron a todos con miles de incógnitas, las cuales serán resueltas próximamente.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘Besos Kitty’, serie de Netflix?

La primera vez que esta serie aterrizó en Netflix fue en el 2023. Una primera toma de contacto con los suscriptores donde todo el mundo pudo comprobar lo mucho que había crecido la hermana pequeña de Lara Jean Covey, protagonista de A todos los chicos de los que me enamoré. Una primera tanda de capítulos que no dejó indiferente a nadie. De hecho, su éxito fue tal que la plataforma de pago apostó por una segunda temporada, la cual vio la luz en enero del pasado 2024.

Besos Kitty es todo un éxito, de eso no cabe duda. Por ello, los altos cargos de Netflix han continuado apostando por esta historia. De esta manera, se ha comunicado que la tercera temporada llegará este mismo 2 de abril. Varios medios de comunicación han indicado que la serie contará con ocho entregas más, al igual que la temporada anterior. Aun así, son pocos los detalles que se saben sobre estos nuevos capítulos.

Así pues, se sabe que esta entrega final seguirá a Kitty en su último año escolar en el Korean Independent School of Seoul (KISS). A través de un tono más maduro y adulto, la serie abordará cómo se resuelven los vínculos familiares de la protagonista, sus lazos sentimentales y su relación con los nuevos personajes que se presentan en la trama. Una nueva temporada que promete no decepcionar a nadie y donde Corea del Sur volverá a ser elegida como el escenario principal.