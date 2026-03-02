Manu Sánchez bromea sobre su cáncer: «Soy incapaz de hacer la cuenta de lo que ha costado»

Manu Sánchez es toda una institución en la televisión andaluza, superado, eso sí, por Juan y Medio, aunque a nivel nacional no haya podido saborear el mismo éxito que vive en su tierra. El humorista es una de las grandes estrellas de Canal Sur, donde presenta programas como Tierra de Talento y ha sido el conductor de las Campanadas, dejando grandes datos de audiencia para la cadena autonómica. Eso por eso que la noticia de que padecía cáncer fue todo un shock para sus millones de seguidores y espectadores, ya que sus obras de teatro, apariciones en radio y televisión son garantía de éxito. Ahora, habiando podido superar lo peor de la enfermedad, mira con alivio y agradece que la sanidad pública le haya salvado.

Aunque por su discurso y por su forma de hablar pueda parecer que defiende el argumentario de los partidos de izquierda, en una reciente entrevista ha querido defender el «socialismo de yate y chalé», de esta manera asegura que no quiere tener que renunciar a los privilegios de una buena vida por sus pensamientos. «Yo trabajo mucho, pago el máximo de impuestos y con lo que me sobra me compro lo que me da la gana», unas palabras que seguro que a muchos han sorprendido.

Además, añade que, pese a lo que muchos puedan creer, hace mucho tiempo que no vota a los partidos de izquierdas. Para descolocar todavía más al teatro, abarrotado, en el que se ha grabado la charla, el andaluz ha asegurado que tiene un yate en Puerto Banús. «Tengo un yate y creo en un socialismo de yate y chalé. Es que parece que por ser de izquierdas no podamos comer marisco», unas palabras que hicieron que todos soltasen una carcajada.

Así ha cambiado el pensamiento de Manu Sánchez tras su cáncer

El humorista y presentador sufre desde hace más de dos años un cáncer, que le ha obligado a pasar por complicadas sesiones de quimioterapia y por varias operaciones. Por suerte, en todo momento su evolución ha sido favorable y sólo ha tenido que hacer un parón de unos meses en su trabajo para pasar por lo más duro de la enfermedad.

Desde finales de 2024 pudo ir regresando a su trabajo y en 2025 ya comenzó a recuperar su agenda, repleta de programas y obras de teatro por toda Andalucía. Pero, antes de eso, tuvo que confiar por completo en la sanidad y en sus médicos, que le han permitido continuar con su vida, pese a la gravedad de la enfermedad.

Sobre el pago de impuestos, un debate que está más abierto que nunca gracias a los brutales casos de corrupción que asolan al Gobierno de Pedro Sánchez, Manu lo tiene claro: «Yo antes decía que pagaba la mitad de lo que gano en un acto de generosidad. «Ahora te digo que soy incapaz de hacer ni la cuenta de lo que en estos dos últimos años le he costado a la sanidad pública curándome un cáncer», así ha defendido el papel de la sanidad andaluza (donde gobierna el PP) en su entrevista con Jordi Évole en el programa Lo de Évole.