Manu Sánchez habla de su enfermedad: «Asumir mi propia muerte me ha hecho más fuerte»

El presentador y humorista Manu Sánchez anunciaba el pasado mes de mayo que sufría un cáncer testicular, algo que hizo en el programa La tarde aquí y ahora de su compañero de cadena Juan y Medio. Desde entonces se ha sometido a un duro proceso que le ha llevado a pensar en la muerte y en intentar dejarlo todo atado antes de su final.

Por suerte el tratamiento parece haber funcionado y el pasado mes de julio anunciaba que había terminado la quimioterapia. Junto a él siempre ha estado Lorena, su pareja inseparable en este complicado momento, y la madre de sus hijos.

Pese a que todo parece ir bien, el miedo en los primeros momentos hacía pensar en lo peor a Manu, que ha desvelado que ha llegado a cambiar por completo su forma de pensar sobre la vida y el futuro. «Asumir mi propia muerte ha sido la parte más dura del proceso».

Estas palabras, que se han vuelto virales en las últimas horas, las ha pronunciado en una entrevista concedida en el programa Hora 25 de la cadena SER, que se ha trasladado a Sevilla para realizar el programa en una semana muy especial para la ciudad.

«Todos asumimos que vamos a vivir hasta los 80 o 90 y que tenemos hasta ese momento para responder las preguntas del examen, pero todo eso puede cambiar en cualquier momento. Empezamos por las tipo test y vamos posponiendo todo. Me he dado cuenta de que en cualquier momento te pueden decir: entregamos», asegura.

La incertidumbre le ha hecho dejar de pensar en el futuro a largo plazo: «Tomé conciencia de que en cualquier momento nos pueden decir eso y cómo sintomáticamente todo el mundo hacía planes a largo plazo».

Sobre la vida que dejaría tras su fallecimiento, Manu Sánchez ha llegado a pensar de una forma que seguro podrá sorprender a muchos: «Asumir mi propia muerte me ha hecho más fuerte. Que todo me importe un poco menos. Me iba a la cama y pensaba ‘ojalá la persona con la que rehaga su vida mi pareja sea un tío de putísima madre porque va a educar a mis hijos’».

Además de pensar que la vida hay que aprovecharla al momento y no postponer las decisiones, también ha confesado cómo se encuentra actualmente su estado de ánimo: «Ando peleando entre el optimista y el pesimista que llevo, pero esto funciona mejor con una sonrisa. Si se ve con el optimismo de que aquel que está sin pelo es sinónimo de recuperación».