En abril de este mismo año, Manu Sánchez se vio sorprendido con una noticia: le habían diagnosticado un cáncer testicular, con metástasis en los ganglios. Como podía ser de otra manera, esta información supuso un enorme varapalo no solamente para él, sino también para sus seres queridos.

Dadas las circunstancias, el humorista se vio obligado a comenzar su tratamiento de quimioterapia. No ha sido hasta ahora, varios meses más tarde, cuando ha dado el paso de compartir en sus redes sociales una primera fotografía tras haber comenzado a hacer frente a ese duro proceso.

De esta forma, Manuel Sánchez ha hecho pública una imagen en la que aparece con la cabeza rapada junto a su pareja y prometida, Lorena Sánchez. Sin duda, ella ha sido uno de sus grandes apoyos en esta complicada etapa de su vida. ¡Y es algo que ha querido volver a dejar claro a través de su Instagram!

«ELLA… siempre ELLA. La que nunca falla. Te quiero, te necesito y vaya si te amo», comenzó diciendo el humorista en esta emotiva publicación. «¡Gracias por no soltarme! Felices ahora que la meta está cerca. Por eso y mucho más… Ahora más que nunca… ELLA», sentenció. ¡Sencillamente espectacular!

Debemos recordar que la noticia de la enfermedad pilló al andaluz en uno de los momentos más bonitos de su vida puesto que, tan solo unos días antes, se había convertido en padre por segunda a vez. Tan solo unos meses más tarde, Sánchez dio por finalizada su etapa sometiéndose a quimioterapia. Algo que quiso compartir con todos sus seguidores:

«Hoy es un gran día. El camino es duro, muy duro… pero está mereciendo la pena. Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis», aseguró. Sin duda, a pesar de ser un instante complicado en su vida, el andaluz está rodeado de muchas personas que no sueltan su mano en ningún momento. ¡Y eso es lo realmente importante!