‘Valle Salvaje’: ¿cuándo acabará la temporada 3 en TVE y en Netflix?

Televisión Española continúa apostando por las ficciones de cosecha nacional. Durante los últimos años, muchas han sido las producciones que han formado parte de la sobremesa de La 1, siendo Valle Salvaje y La Promesa las últimas en afianzarse. Un conjunto de producciones que no han dejado indiferente a los espectadores y que han formado parte de la rutina diaria de muchas personas. De hecho, no podemos olvidar que una de estas últimas ha conseguido ganar un prestigioso premio Emmy. Un reconocimiento que refuerza mucho más la serie en la cadena. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los datos de audiencia obtenidos, no es de extrañar que el grupo de comunicación haya apostado por renovar ambas ficciones.

En el caso de Valle Salvaje, la serie se encuentra emitiendo su segunda temporada en La 1 de TVE. Un conjunto de episodios que comenzaron a emitirse en el mes de marzo y que no supondrán el final de la historia. Pues, tal y como se ha confirmado, tras los 120 capítulos que dan forma a la temporada, habrá más. Una noticia que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de los fans de la ficción. Y es que, no ha hecho ni un año desde que la novela comenzó a emitirse y ya son muchos los que han caído rendidos ante su premisa.

Valle Salvaje ha sido renovada y continuará emitiéndose en La 1. Pero, según ha revelado el CEO de Bambú Producciones, la nueva temporada llegará con más episodios que las dos anteriores. Pues, mientras las dos primeras temporadas han estado compuestas pro 120 episodios, la tercera hará lo propio con 180. Una información que no ha dejado indiferente a nadie, pues son 60 entregas más las que se podrán ver.

Por lo tanto, con esta cantidad pactada, la serie estaría formando parte de la parrilla televisiva española hasta junio del 2026. Una extensión bastante notable en su historia que también llegará a la plataforma de Netflix. Pues, recordemos, la novela también ha subido sus capítulos a la plataforma de pago.

Respecto al final de Valle Salvaje, todavía no hay una fecha exacta para la emisión del capítulo final de la temporada 3. Pero, si no ocurre ningún imprevisto, todo tendrá lugar en junio del próximo año. Así pues, con esta confirmación, quedaría claro que la novela continuaría en televisión hasta emitir un total de 420 capítulos.

¿Cómo ver ‘Valle Salvaje’?

Cada tarde, de lunes a viernes, Valle Salvaje ocupa su franja en La 1 de TVE. Numerosas emisiones que se pueden ver a partir de las 17:20 (hora antes en las islas Canarias). Pero, en el caso de no poder seguir la producción en directo, no hay problema.

Como comentábamos en líneas anteriores, la serie se encuentra al completo en la plataforma de streaming oficial de Televisión Española: RTVE Play. Pero, no es la única que disfruta de este contenido, también se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.