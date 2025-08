Los expertos lo confirman: España se va a quedar a oscuras tres veces y ésta va a ser la razón

Has tres veces se va a quedar a oscuras España, algo que pone los pelos de punta, pero ya tiene fecha en el calendario. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días para los que tocará estar preparados. Durante el gran apagón de este año, nos dimos cuenta de la importancia de tener en nuestro poder una serie de elementos que nos ayuden a conseguir vivir de la mejor forma posible.

En pleno apagón nos damos cuenta de la importancia de disponer de todo lo que nos está esperando en estos detalles, que todo es posible. Estaremos muy pendientes de un detalle que sin duda alguna deberemos empezar a tener en consideración. Es momento de apostar claramente por un detalle que puede acabar siendo lo que nos acompañe en este tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos haga realizar una serie de detalles que pueden ser claves para prepararnos. Estamos ante un tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Lo confirman los expertos

Los expertos han puesto fecha en el calendario. Sabremos en todo momento qué va a pasar en cuestión de unos meses. Esta vez parece que sí que podemos saber qué puede pasar en estas jornadas en las que todo es posible en estos días de plena luz.

La oscuridad puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que de forma casi inesperada podemos empezar a pensar en lo que estar a punto de pensar en estos días. Un nuevo apagón que puede acabar siendo lo que nos acompañe en una fecha que ya podemos saber.

Hay una fecha que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos próximos días. Es importante que pueda acabar siendo lo que nos haga pensar en lo que está a punto de pasar en estos días.

En el calendario hay una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Es importante estar muy pendientes de lo que va a pasar en estos días en unas jornadas en las que todo es posible.

España se va a quedar a oscuras por esta razón

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «El próximo 12 de agosto de 2026, la península Ibérica será testigo de un eclipse solar total. Se tratará de una fecha muy destacada en nuestro calendario astronómico, ya que este fenómeno no ha ocurrido en la región en más de un siglo. De acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional de España (OAN) y la NASA, la franja de totalidad atravesará el norte del país. Esto permitirá a miles de personas observarlo en su máximo esplendor. Este evento no sólo será un espectáculo visual impresionante, sino también una oportunidad única para la investigación científica y el turismo astronómico. Y es que, no cabe duda que el eclipse solar movilizará a miles de personas interesadas en presenciarlo».

Siguiendo con la misma explicación: «Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, cubriéndolo por completo y sumiendo la región afectada en una oscuridad temporal. Durante estos breves minutos, el día se transforma en noche y la temperatura puede descender significativamente. No sólo esto: los animales pueden alterar su comportamiento, reaccionando como si fuera el anochecer. Este fenómeno se produce porque el diámetro aparente de la Luna, visto desde la Tierra, es prácticamente igual al del Sol. Ello permite que, en determinadas condiciones, la Luna bloquee por completo la luz solar. Durante la totalidad del eclipse, se puede observar la corona solar, la capa más externa del Sol, algo que no es visible en condiciones normales debido a la intensa luminosidad de nuestra estrella. Los eclipses solares pueden ser parciales, anulares o totales, dependiendo de la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. En un eclipse parcial, la Luna solo cubre una parte del disco solar. En un eclipse anular, la Luna está en su punto más lejano de la Tierra. Por lo tanto, no cubre completamente el Sol, dejando visible un anillo de fuego. Sin embargo, en un eclipse total, como el de agosto de 2026, el Sol desaparece por completo, permitiendo ver la atmósfera exterior del Sol y generando un ambiente único y sobrecogedor».

Queda poco para vivir el primer gran eclipse de un total de 3 que vamos a tener en breve. España se quedará totalmente a oscuras en uno de los fenómenos más importantes de estos días que tenemos por delante.