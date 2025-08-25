Triste pérdida en el mundo del cine español. La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años tras estar varios días ingresada en el hospital madrileño 12 de Octubre a causa de una enfermedad. Los hechos ocurrieron este domingo, 24 de agosto, y sus restos ya han sido trasladados al Tanatorio de la Paz.

Esta noticia llega sólo dos meses después de que Echegui compartiera su última fotografía en redes sociales. En una publicación del 15 de junio, la actriz promocionó su último trabajo: una comedia romántica llamada A muerte que protagonizó bajo la dirección de Dani de la Orden.

Verónica Echegui en los Premios Goya 2022 / Gtres

La intérprete saltó a la fama en 2006 tras protagonizar Yo soy la Juani, una película de Bigas Luna. Tal fue su éxito que estuvo nominada al Goya de Mejor Actriz Revelación. Tras varias nominaciones en distintas categorías, consiguió el premio como directora en 2022 por el Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem Loba. De hecho, este premio fue muy sonado, ya que le mandó un contundente mensaje al presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez, me gustaría que lo vieras con tus hijas y luego lo comentáramos. De verdad, tómatelo en serio».

Su discreta vida privada

Verónica Echegui, declarada bixesual, fue una gran abanderada del feminismo y de las causas sociales. En 2019 protagonizó un escándalo en el universo 2.0 tras saltarse las normas de comunidad de Instagram. La actriz publicó un topless de lo más reivindicativo para defender la belleza natural de las mujeres. Una imagen muy aplaudida por numerosos rostros y por sus seguidores.

Verónica Echegui y Álex García. (FOTO: GTRES)

También fue noticia dos años después tras revelar que fue víctima de agresión sexual. «Aparte de múltiples situaciones de acoso, de violencia de muy diferentes tipos, he vivido dos agresiones sexuales en mi adolescencia. Para mí es importante naturalizar mi sufrimiento porque yo no hice nada malo, yo no estaba en un buen momento y esos son los escenarios en los que los depredadores sexuales se aprovechan para utilizar tu miseria y abusan de ti, que es lo que me sucedió a mí en las dos ocasiones (…). Con 16 años quieres complacer, no ser una aguafiestas, no quieres quedar mal con tu amiga…hasta que me encontré en un baño encerrada con ellos, llamando a la puerta y yo liándome a hostias porque dije: ‘No me van a coger, no quiero jugar a esto, debería tener derecho a elegir’», dijo en Este es el mood, un programa online.

Su relación con Álex García

Durante más de una década mantuvo una relación sentimental con el actor Álex García, al que conoció en 2010 durante el rodaje de Seis puntos sobre Emma.

Verónica Echegui y Álex García. (FOTO: GTRES)

Al igual que su ruptura -en 2023-, su relación trataron de llevarla en la más absoluta intimidad. Sin embargo, en ocasiones en redes sociales no dudaban en presumir de su amor. «Enamorarme y reenamorarme una y otra vez de ti y de tus personajes, es un regalo que me ha hecho esta profesión», escribió la actriz en una ocasión en sus redes sociales.

Hoy el mundo del cine y de la cultura llora su pérdida.