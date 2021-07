Verónica Echegui ha acudido como invitada a un programa online donde ha hablado sobre feminismo y donde ha desvelado unas durísimas confesiones. Ha sido en ‘Este es el mood’ de Badoo, donde la actriz ha desvelado las desagradables experiencias de violencia sexual que ella misma ha vivido en sus propias carnes. «Si no lo hablamos, se queda estancado».

«Aparte de múltiples situaciones de acoso, de violencia de muy diferentes tipos, he vivido dos agresiones sexuales en mi adolescencia», confesó. «Para mí es importante naturalizar mi sufrimiento porque yo no hice nada malo, yo no estaba en un buen momento y esos son los escenarios en los que los depredadores sexuales se aprovechan para utilizar tu miseria y abusan de ti, que es lo que me sucedió a mí en las dos ocasiones».

La protagonista de ‘Soy la Juani’ estuvo en el espacio de Youtube para presentar uno de sus últimos proyectos, ‘Tótem Loba’, un cortometraje escrito y dirigido por ella, en el que recrea precisamente, parte de uno de estos episodios de abuso, que sufrió a los 16 años. «Fui a las fiestas de un pueblo de fin de semana, me lo estaba pasando increíble y descubro que la tradición de vestirse de lobos y perseguir a las chicas para cazarlas se lleva haciendo todos los años», comenzaba relatando.

«Con 16 años quieres complacer, no ser una aguafiestas, no quieres quedar mal con tu amiga…hasta que me encontré en un baño encerrada con ellos, llamando a la puerta y yo liándome a hostias porque dije: ‘No me van a coger, no quiero jugar a esto, debería tener derecho a elegir’».

Han sido estas durísimas experiencias las que le han hecho hacer una reflexión: «Me hubiera gustado que con 13 años me hubieran dicho: ‘Mira, cariño, la vida es maravillosa, pero hay mucha oscuridad también y hay situaciones que te puedes encontrar muy jodidas». Para ella, la educación sexual es fundamental cuando se es joven: «Es necesario una reforma de la educación para que a los chavales se les explique que, por ser mujeres, no somos objetos y que merecemos el mismo respeto que cualquiera», ha dicho tajante.

Y para muestra ha explicado cómo fue la educación sexual que ella misma recibió: «Desde pequeña mis referentes eran mis amigas y el porno. A base de mucha crisis y mucho malestar y de buscar qué me gusta, porque yo soy bisexual. Entonces no tenía claro, había algo con los hombres que no lo conciliaba, con esos referentes no me escuchaba, no conocía mi deseo».

Echegui, que mantiene una relación desde hace más de diez años con el actor Álex García, también aboga por la comunicación con la otra persona para disfrutar de los momentos de intimidad: «Estoy descubriendo muchas cosas de qué hacer con esa energía sexual. Los orgasmos me encantan, pero hay algo que con el tiempo se me va quedando obsoleto, que busco más porque más me encuentro con el otro, más siento».

Por último, Verónica también ha hablado de feminismo y lo que ha significado para ella comprender su significado: «Me ha servido positivamente, porque he validado mis sentimientos, mis apetencias, mis necesidades y, desde luego, he entendido que si no lo hago yo no lo hace nadie».