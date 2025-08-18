Raúl Prieto y Joaquin Torres rompen su relación: el punto de inflexión que ha marcado el fin
Joaquín Torres y Raúl Prieto se conocieron en 2012 en el plató de 'Sálvame'
El arquitecto ha confesado a un conocido digital que "llevan un tiempo separados"
Joaquín Torres y Raúl Prieto han decidido tomar caminos por separado. Así lo ha confirmado un conocido digital de nuestro país tras hablar en exclusiva con el arquitecto, el cual les ha confesado que «llevan un tiempo separados» y que «ahora cada uno vive en su casa». Por ahora, el que fuera el director de Sálvame no se ha pronunciado sobre su ruptura, por lo que se desconoce su versión acerca de lo ocurrido. No obstante, lo cierto es que han decidido poner fin a su historia de amor de una manera discreta a pesar de ser dos personajes públicos y mediáticos.
Llevaban juntos más de una década y hacía tan solo dos años que habían decidido darse el «sí, quiero» en una boda civil celebrada en la Casa de Pilatos de Sevilla y en una posterior fiesta a bordo de un crucero por el río Guadalquivir. Entre los invitados se encontraban numerosos rostros conocidos del mundo Mediaset como Belén Esteban, Terelu Campos, Emma García, Carlota Corredera o Kiko Matamoros, los cuales, al igual que los propios protagonistas de la especial jornada, no se imaginaban que se produciría una ruptura tan temprana.
Joaquín Torres y Raúl Prieto el día de su boda en Sevilla. (Foto: Gtres)
Por ahora, tal y como ha podido saber LOOK, efectivamente a día de hoy están separados, aunque el entorno cercano a la pareja no se atreve a hablar de ruptura definitiva, ya que han sido varias las idas y venidas que han experimentado en los últimos años. No obstante, lo cierto es que a día de hoy han dejado de seguirse en las redes sociales y, de acuerdo con lo publicado por El Español, el medio encargado de sacar a la luz esta inesperada ruptura, «apenas mantienen ningún tipo de contacto».
El punto de inflexión en la relación de Raúl Prieto y Joaquín Torres
En 2023, justo unos meses después de casarse, Joaquín Torres sufrió un accidente de moto por el que tuvo que ser operado hasta en seis ocasiones. Un revés de salud que vino seguido de otros golpes personales como el fallecimiento de su madre, Joaquina Vérez Vivanco, y la disputa con su hermano Julio por la herencia.
El bajo momento emocional por el que atravesaba Joaquín finalmente terminó haciendo mella en su relación con Raúl. De hecho, el arquitecto contó públicamente, en mayo de 2024, que estaban atravesando una grave crisis. «En un momento dije que necesitaba alejarme de él. Sentía que le hacía daño, ya que descargaba contra él todo mi dolor, mi rabia y mi frustración y no quería ser una carga», contaba en una entrevista concedida a Semana. Añadía que, a pesar de todo, «Raúl era el amor de su vida y la persona con la que quería vivir y morir por encima de todo», sin embargo, al menos por ahora, ese proyecto de vida juntos no se va a cumplir.