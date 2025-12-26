José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han despedido el año con una imagen que combina optimismo, serenidad y simbolismo institucional. En un vídeo exclusivo grabado antes de poner rumbo a Roma, el alcalde de Madrid y su esposa aparecen sonrientes, relajados y cómplices, felicitando el nuevo año mientras inician un viaje muy especial tanto en lo personal como en lo institucional. Las imágenes, difundidas en primicia, muestran a la pareja en un momento de calma tras días de preocupación familiar y en la antesala de un encuentro de alto valor simbólico en el Vaticano.

El desplazamiento a la capital italiana se produce en un contexto delicado pero afortunadamente esperanzador. Hace apenas unos días, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, abuela de Teresa Urquijo, sufrió un ictus a los 88 años mientras almorzaba con su marido, Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de La Serna. El episodio generó una gran inquietud en su entorno más cercano y obligó a su ingreso urgente en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Sin embargo, la rápida actuación médica resultó determinante y, según han confirmado fuentes familiares, la evolución ha sido muy positiva desde el primer momento.

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

«Los médicos son optimistas» y descartan secuelas, han señalado personas cercanas a la familia, subrayando que el accidente cerebrovascular «ha quedado en un gran susto». El propio marqués de La Serna explicó que todo ocurrió de forma repentina durante la comida, pero que la intervención fue inmediata. «No tiene lesión ni secuela ninguna», aseguró, transmitiendo tranquilidad y agradecimiento por la atención recibida. En estos días, Teresa Urquijo ha estado especialmente pendiente del estado de salud de su abuela, acudiendo de manera regular al hospital junto a su marido, el alcalde de Madrid, hasta que la evolución favorable permitió empezar a recuperar la normalidad.

En este contexto, el viaje a Roma adquiere un significado especial. Lejos de ser una huida o una decisión improvisada, mantener sus planes se interpreta como una señal clara de alivio y confianza en la recuperación de doña Teresa. La escapada, de carácter personal, se transforma además en un acontecimiento institucional de primer nivel, ya que José Luis Martínez-Almeida será recibido en audiencia privada por el Papa León XIV el próximo domingo 28 de diciembre a las 12:30 horas, en el Palacio Apostólico del Vaticano. Será la segunda vez que el regidor madrileño se reúne con el Santo Padre, tras su encuentro con el Papa Francisco en marzo de 2023. En esta ocasión, Almeida aprovechará la audiencia para hacer entrega de una talla en plata de la Virgen de La Almudena, patrona de Madrid, un gesto cargado de simbolismo que refuerza el vínculo entre la ciudad y la Santa Sede.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Luis Martínez-Almeida (@martinez_almeida_)

Las imágenes del vídeo exclusivo muestran a un Almeida distendido, deseando un feliz año, y a Teresa Urquijo serena y sonriente, reflejo del alivio que ha supuesto la mejora en la salud de su abuela. La pareja, que ha mantenido un perfil discreto desde su boda y el posterior nacimiento de su primer hijo, atraviesa ahora un momento de estabilidad personal, marcado por el apoyo familiar y una agenda que combina compromisos públicos con prioridades íntimas.