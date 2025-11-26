Guillermo Furiase, ex de Lolita y padre de Elena Furiase, ha dado un paso atrás en su exposición mediática, tal y como ha confirmado su hija, que ha contado el motivo de esta meditada decisión. «No hablo mucho de él, porque después del ictus, él está completamente retirado, no se siente tan capaz de estar aquí… Tiene otra vida alejada de todo. Quiero que sea así. Tuvo una enfermedad muy importante, pero le vemos, ve a mis hijos… Es mi padre», ha dicho la actriz en la premiere de Flores para Antonio.

La última vez que Guillermo Furiase apareció públicamente fue en septiembre del 2021, en la boda de su hija Elena. Desde entonces, el que fuera la mano derecha de Antonio Flores, ha optado por una vida mucho más discreta y alejada del foco mediático. Eso sí, cuenta con la visita asidua tanto de sus nietos como de sus hijos.

Elena Furiase está muy unida y muy pendiente de su padre. (Foto: Gtres)

A lo largo de su vida -y debido a su enlace matrimonial con la hija de La Faraona-, Guillermo ha copado numerosos titulares. El último de ellos fue en 2015, cuando sufrió un grave infarto cerebral por el que tuvo que ser ingresado en urgencias en el Hospital Universitario Sanchinarro, en Madrid, donde permaneció durante seis días. Además, este bache de salud puso sobre la mesa la buena relación familiar pese a la ruptura. Al igual que recibió la visita de sus hijos, al centro hospitalario también se desplazó Lolita, que estuvo muy pendiente de su ex marido.

Este fue, sin duda, un punto de inflexión en la imagen pública de Guillermo Furiase, ya que decidió llevar una vida mucho más pausada tras ser protagonista, en varias ocasiones, de la actualidad social -y, sobre todo, por el peso del apellido de su ex familia política-.

Su matrimonio con Lolita

Si me queréis, irse. Esta mítica frase de Lola Flores en la boda de su hija Lolita está en la memoria colectiva de todos los españoles. Pese a que fue una historia con final, en enlace matrimonial entre Furiase y Flores debería ser aparecer en todos los libros sobre el papel couché de nuestro país.

Guillermo Furiase y Lolita Flores durante su matrimonio. (Fotos. Gtres)

El 25 de agosto de 1983, Lolita y Guillermo se dieron el sí, quiero en una multitudinaria boda en la que, debido a la cantidad de curiosos que se encontraron a las puertas de la iglesia de la Encarnación de Marbella, los desmayos fueron los grandes protagonistas -además de una novia agobiada por la situación-. Sin embargo, finalmente la hermana de Rosario Flores pudo hacer el paseíllo de camino al altar del brazo de El Cordobés, que ejerció de padrino -aunque la primera opción fue Maradona- y rodeada de numerosas estrellas, como de Rocío Jurado o Carmen Sevilla.

Sin embargo, doce años después -en 1995- y tras dos hijos en común, Lolita y Guillermo decidían poner fin a una vida juntos, pese a que siempre han mantenido una extraordinaria relación.

El importante papel de Guillermo en la vida de Antonio Flores

Guillermo Furiase tuvo un vínculo especial con su cuñado, Antonio Flores. (Foto: Gtres)

Antes de ser mánager de su hija, Guillermo Furiase fue representante de Antonio Flores, con el que tenía un especial vínculo más allá de lo profesional o su rol de cuñados. Sin embargo, el ex de Lolita no estuvo presente en la despedida del artista, -ya que entonces ya comenzaban los rumores de ruptura entre ambos-. De hecho, el padre de Elena Furiase dio un paso al frente para aclarar la razón por la que no estuvo presente en el último adiós al compositor de No Dudaría: «Era más importante llorar las muertes de Antonio y de Lola que la de nuestra propia separación».