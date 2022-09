Lolita Flores ha recibido una de las sorpresas que no olvidará jamás. Sentada en el plató de Déjate querer junto a Toñi Moreno, la artista se ha quedado con la boca abierta al ver a su hijo, Guillermo Furiase, entrar en el espacio televisivo para decir públicamente lo orgulloso que está de su madre. Una noche llena de emociones, pues se trata de la primera vez que el joven pisa un plató de televisión y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho para gritar a los cuatro vientos su amor por la cantante.

En ese instante, Lolita Flores no ha podido evitar romper en llanto. “A él no le gustan estas cosas… Ay, mi Guillermo”, ha explicado emocionada. Pero el hermano de Elena Furiase ha llegado allí con un propósito: recordarle a su madre lo mucho que la quiere. “Sabes que vivimos juntos y nos vemos siempre, pero sabes que si soy fuerte en algo es gracias a ti. Aunque yo no te lo diga porque me cuesta mucho, te lo quiero decir muy grande hoy. Soy tu mayor fan como artista, como persona y como madre”, se ha sincerado como nunca en la que ha sido su primera aparición en la pequeña pantalla.

Guillermo ha comenzado a iniciarse en el mundo del cante y de la composición, donde ha recibido todo el apoyo de su progenitora: “Gracias por cogerme el teléfono y estar siempre. Me voy haciendo mayor y eres muy importante para mí y para mi vida. Tienes dos pedazos de nietos, pero también tienes a tus hijos. Te quiero con locura. Es la mejor forma de decirte que te quiero, es un orgullo ser tu hijo». Unas palabras que han emocionado a la protagonista, que no ha podido parar de llorar durante el discurso de su hijo.

Con los sentimientos a flor de piel y sin poder articular palabra, Lolita ha confesado lo orgullosa que está de haber formado la familia que, hoy en día, puede presumir de tener. Dirigiéndose a su hijo, la artista le ha respondido emocionada: “Para mí sí que es un orgullo haberte parido, porque llegaste cuando estaba ya fatal con tu padre. Gracias a Dios que me iluminó para tenerte, porque tú y tu hermana sois lo mejor que tengo en mi vida. Lo único que le pido a Dios es veros triunfando a los dos. A tu hermana ya la estoy viendo y ahora quiero verte llenando estadios porque eres un gran músico”.

Las lágrimas de Lolita

Pero este no ha sido el único momento emotivo de la noche. Antes de recibir la sorpresa, la cantante se ha sentado junto a Toñi Moreno para hablar de su infancia y, sobre todo, de sus nietos, que son su mayor regalo. Tras confesar que su sueño desde pequeña siempre ha sido formar una familia, la artista se ha roto al hablar de sus nietos, Noah y Nala, hijos de Elena Furiase. “Con mis nietos soy muy permisiva y con mis hijos era más mala. Me emociono… Me emociono porque lo único que le pido a dios es que me dé salud para poderlos ver con 20 años. Cuando cumples años te das cuenta de que la vida se va y quiero que sepan que el día que yo falte que tengan claro que su abuela les adora”, ha explicado en la que ha sido su confesión más sincera e íntima hasta la fecha.

Y es que, la familia es lo más importante para Lolita, por lo que no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su hija: “Mi hija tiene una familia política maravillosa, tiene a mi hermana Rosario, que le llaman ‘abueli’, yo a mis nietos me los meto en la cama, juego con ellos a la bruja… Elena está feliz, ella lo que quería era tener su propia familia. En eso se parece mucho a mí”.